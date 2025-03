Boomerang Roma: 89 milioni di euro, ecco tutti i dettagli

Friedkin, i conti non tornano. Rosso Roma. Ecco cosa ci dicono i numeri e i soldi che i proprietari hanno investito nel corso degli anni.

I conti non tornano, purtroppo. Ma non solo gli unici quelli della Roma che in Serie A hanno un meno. Un’inchiesta della Gazzetta dello Sport ha analizzato i bilanci di tutte le squadre della massima serie e la Roma ha riportato una grossa perdita.

Sempre meno degli anni scorsi: il rosso è di 81milioni di euro e i quattro bilanci da quando alla guida della società ci sono i Friedkin sono tutti negativi. Un aggregato, si legge sul quotidiano rosa, di 589milioni di euro che non sono pochissimi soldi. Ecco perché servirebbe come il pane riuscire a prendersi una qualificazione alla Champions League che dalle parti di Trigoria manca da moltissimo tempo. Con la nuova formula inoltre, voluta dalla Uefa, con due partite sicure in più nel corso di una sola stagione, gli introiti sono aumentati. Certo, adesso c’è solo un modo per tornare nella massima competizione europea. E non passa dal campionato. Sappiamo tutti qual è l’altra opzione, ma non lo diciamo…questione di scaramanzia.

Friedkin, il rosso è di 89 milioni

Detto questo, tutte le perdite sono state sempre ripianata dall’imprenditore texano che ha investito fino al momento nella Roma la bellezza di 958milioni di euro. Una spesa enorme che viene comunque definita come una gestione “fortemente squilibrata”. Il motivo eccolo spiegato.

Viene messo nero su bianco, infatti, che lo scorso anni gli stipendi, una cifra di 202 milioni di euro, si sono mangiati il 73% di tutti i ricavi giallorossi. Insomma, non il massimo soprattutto per quelli che poi sono stati i risultati che sono arrivati che non hanno sicuramente aiutato nell’aumentare i segni + del bilancio. Un trend che dovrebbe essere invertito nel minor tempo possibile, evidente. E si spera che tutti si possa incanalare nel migliori dei modi a partire dalla prossima stagione. Sarebbe una bella boccata d’ossigeno per le casse societarie e magari si potrebbero avere diversi milioni in più anche da investire sul mercato.