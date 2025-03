Calciomercato Roma, Conte già avvisato: 30 milioni per il sì

Calciomercato Roma e la sfida che sembra già lanciata al Napoli di Antonio Conte. Le regine del Sud pronte a sfidarsi. Ma per quale profilo?

Seconda parte della stagione, quella decisiva. Quanto fatto finora conta poco o nulla. E’ in primavera che il reale valore di ciascuna squadra viene fuori. E’ in primavera che si puntano gli obiettivi prefissati in estate. Per chi ne ha ancora qualcuno da agguantare.

Obiettivi da centrare o meno il calciomercato è sempre presente nella mente dei dirigenti. Italiani e non. Se è vero, come è vero, che in primavera si decidono vincitori e vinti, è sempre in primavera che ciascun club mette sul tavolo il piano di rafforzamento in vista della sessione estiva di calciomercato, immancabile preludio alla stagione futura. In Italia, come nel resto d’Europa, si è alla ricerca dei nuovi volti da inserire nelle diverse rose. L’insider di mercato, Ekrem Konur, non fa che rafforzare questa ben nota tendenza del periodo. E club italiani ed inglesi si stanno ‘scontrando’ per accaparrarsi un giovane talento. Di chi si tratta?

Calciomercato Roma, occhio ad Antonio Conte per Luis Henrique

Per quanto, per ovvi motivi, ci si concentri sempre sulle formazioni italiane, il calciomercato è un fenomeno calcistico globale. Quanto riferito da Ekrem Konur ne è la conferma.

“Napoli, AS Roma, Everton, Nottingham Forest e Newcastle United stanno monitorando le prestazioni della 23enne ala brasiliana dell’Olympique de Marseille Luis Henrique“. Il classe 2001 è uno dei punti di forza del club marsigliese che, al momento, non sembra ben disposto a trattare la cessione del suo giovane attaccante. Almeno che non sopraggiunga la classica offerta irrinunciabile. Un’offerta irrinunciabile che per il Marsiglia potrebbe avere le sembianze di una proposta economica attorno ai 30–35 milioni di euro. A quel punto diventerebbe impossibile per il Marsiglia trattenere Luis Henrique. I club inglesi rappresentano sempre la concorrenza peggiore, ma la Roma ed il Napoli non partono battute in partenza. Anzi.