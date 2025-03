Clamoroso dalla Spagna: Ancelotti in Serie A, ma niente Roma

Ancelotti torna in Serie A, ma non alla Roma: dalla Spagna hanno sganciato una vera e propria bomba sul valzer di panchine italiane.

La Serie A si sta avviando verso la fase decisiva, con una stagione ricca di colpi di scena e di difficoltà per diverse squadre. Se da un lato il vertice della classifica vede una lotta serrata per il titolo e la qualificazione alla Champions League, dall’altro molte società stanno già pianificando la prossima stagione con la consapevolezza che saranno necessarie riforme profonde.

Tra i principali temi sul tavolo, spiccano i cambi in panchina, che interesseranno diversi club di primo piano. Uno dei club che dovrà prendere decisioni cruciali è senza dubbio la Roma. Dopo un’annata altalenante, i giallorossi dovranno individuare il profilo giusto per guidare la squadra nella prossima stagione.

Il patron Dan Friedkin sarà affiancato nelle scelte anche dai consigli di Claudio Ranieri, figura esperta e rispettata nell’ambiente, che per ora resta concentrato sulla stagione in corso. Sarà fondamentale per la Roma non sbagliare questa scelta, soprattutto per dare continuità a un progetto tecnico che ha vissuto troppi scossoni negli ultimi anni.

Ancelotti in Serie A, ma non alla Roma: spunta la panchina del Milan

Oltre a nomi come Conte o Gasperini, un altro grande profilo che potrebbe essere coinvolto in questi cambiamenti è Carlo Ancelotti. Il tecnico emiliano, attualmente sulla panchina del Real Madrid, era stato accostato anche alla Roma nel caso in cui decidesse di lasciare la Spagna a fine stagione. Tuttavia, le ultime indiscrezioni suggeriscono che il suo ritorno in Serie A non riguarderà i giallorossi, bensì il Milan.

A fine anno, infatti, l’ipotesi Milan parrebbe sempre più concreta e potrebbe spingerlo a lasciare il Real Madrid, ponendo fine alla sua seconda esperienza con i Blancos prima dell’inizio della prossima stagione, come si legge su El Gol Digital. La trattativa con il Milan sembra concreta e potrebbe portare il tecnico a tornare sulla panchina rossonera dopo l’ esperienza passata. Se Ancelotti dovesse davvero accettare l’offerta del Milan, il Real Madrid sarebbe costretto a muoversi rapidamente per trovare un sostituto all’altezza.

Il nome più caldo è quello di Xabi Alonso, attuale tecnico del Bayer Leverkusen, che gode della stima di Florentino Pérez. Tuttavia, un altro candidato in ascesa è Andoni Iraola, attuale allenatore del Bournemouth, che sta emergendo come un’opzione credibile per il club spagnolo. Al di là del futuro di Ancelotti e delle sue ripercussioni tra le fila dei Blancos, molte squadre di Serie A si apprestano a vivere un’estate di grandi cambiamenti, con al vaglio, appunto, anche l’ipotesi di un clamoroso gran ritorno di un nome tutt’altro che di trascurabile importanza.