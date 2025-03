Dalla Juve all’Inter, via libera totale: fatto fuori dallo spogliatoio

Dalla Juventus all’Inter gratis, nuovo via libera e comunicazione già arrivata: lo spogliatoio ha già deciso. Gli ultimi aggiornamenti di calciomercato.

​La Serie A entra nel vivo con l’Inter che ha recentemente superato il Napoli, conquistando la vetta della classifica con 57 punti ed è adesso attesa dal big match di questa sera che grandi indicazioni potrebbe fornire sul cammino futuro della rosa di Simone Inzaghi.

L’Atalanta segue a ruota con 54 punti, mentre la Juventus, grazie alla vittoria per 1-0 sul Cagliari si attesta al quarto posto con 49 punti ma è nel pieno di una crisi che ha visto la squadra di Thiago Motta toccare uno dei punti più bassi del recente passato con l’eliminazione dalla Coppa Italia, per mano del’Empoli.

L’attenzione è ora rivolta al prossimo scontro diretto tra Napoli e Inter, che potrebbe risultare decisivo nella corsa al titolo, ma, più in generale, anche sui tanti scenari di mercato che attendono diverse realtà del nostro campionato e che a breve potrebbero tornare a infiammare speranze e attese da parte dei tifosi di tante squadre, soprattutto alla luce delle plurime difficoltà incontrate fin qui da diverse big, che dovranno certamente portare dirigenti e addetti ai lavori a condurre non pochi interventi ed operazioni.​

​Kimmich tra Juventus e Inter: arriva un nuovo via libera per la firma gratis

Sul fronte del calciomercato, nello specifico, il nome di Joshua Kimmich, versatile centrocampista del Bayern Monaco in scadenza nel giugno 2025, è al centro di numerose speculazioni, aggiungendosi alla lista dei tanti nomi che parrebbero, ad oggi, poter infiammare la prossima campagna acquisti.

Il Liverpool sembrava intenzionato a ingaggiarlo a parametro zero, ma la concorrenza è agguerrita: Manchester City, Real Madrid e Paris Saint-Germain sono anch’essi interessati al giocatore, insieme ad un’Inter che, grazie all’abilità di dirigenza e proprietà nel concludere affari a costo zero, potrebbe certamente provare ad assicurarsi le prestazioni di Kimmich, annoverato anche sul taccuino di Giuntoli.

Proprio sulla contesa per il centrocampista tedesco e un suo possibile approdo tra Milano e Torino a costo zero fra qualche mese, non devono sfuggire i recenti aggiornamenti de El Nacional, che riferiscono come il Barcellona, ennesima pretendente alle sue prestazioni, potrebbe presto fare un passo indietro.​ Almeno tre giocatori blaugrana avrebbero, infatti, espresso al presidente Joan Laporta il loro disappunto riguardo a un possibile arrivo del tedesco, temendo che possa destabilizzare l’armonia dello spogliatoio.

Nonostante l’insistenza del tecnico Hansi Flick, che già conosce Kimmich e vede in lui un elemento chiave per rafforzare sia il centrocampo che la fascia destra, la dirigenza catalana sta valutando attentamente l’operazione, anche alla luce delle richieste salariali del giocatore, che supererebbero i 10 milioni di euro netti a stagione.