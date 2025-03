Dalla Juventus al Napoli: l’offerta irrinunciabile scrive la parola fine

Dalla Juventus al Napoli, offerta irrinunciabile e sipario già calato: si scrive la parole fine. Gli ultimi aggiornamenti di calciomercato.

Mentre il campionato prosegue su una falsariga che lascia intendere come ci sia sempre spazio per colpi di scena e ribaltoni in classifica, non mancano le attese e le prime indiscrezioni circa i possibili movimenti che attendono le squadre di Serie A durante il prossimo calciomercato. La stagione fin qui disputata, in casa Roma così come presso tante altre realtà, sta facendo cogliere tutta una serie di errori con le quali dirigenze e società dovranno prossimamente fare i conti, imbattendosi in riprogrammazioni e novità di entità più o meno trascurabile.

Il discorso è certamente riferibile ai giallorossi di Claudio Ranieri, in un momento di forma importante e attesi da un filotto di gare durante il quale cercare di dare continuità a quanto di buono fin qui ottenuto sotto la guida del tecnico romano, in una stagione non poco ricca di ribaltoni e scossoni in quel di Trigoria. Nel frattempo, come dicevamo, restano ancora tante altre le big del nostro campionato attese da cambiamenti potenzialmente di grande entità, anche alla luce dei possibili ribaltoni in panchina nei prossimi mesi.

Impossibile non citare, ad esempio, l’Atalanta, con le recenti dichiarazioni di Gasperini e delle parti coinvolte che parrebbero tutt’altro che escludere un addio del tecnico nerazzurro a fine anno, al termine di un ciclo di fatto decennale. Il tutto, passando per un Milan che sta registrando nuove fratture tra squadra, ambiente e mister Conceicao, ben lontano dai livelli spensierati e festosi di gennaio, che lo avevano visto inaugurare il suo approdo in Italia con la vittoria in Supercoppa.

Barcellona su Garnacho: coinvolte anche Napoli e Juventus

Parallelamente, spostando il focus sul calciomercato, altre due realtà che potrebbero prossimamente fare i conti con eventuali cambi in panchina sono Napoli e Juventus. Le posizioni di Conte e Thiago Motta restano, di fatto, parzialmente solide ma, per motivi diversi, un inizialmente impronosticabile addio dopo un solo anno non può essere escluso aprioristicamente da ambo i lati.

Intanto, sia i bianconeri che gli azzurri si vedono coinvolti in uno scenario di non poco conto, di cui riferito da Caughtoffside. Stando a quanto si legge, infatti, il Barcellona avrebbe messo nel mirino il talentuoso esterno argentino Alejandro Garnacho. Accostato con insistenza al Napoli per il dopo Kvaratskhelia, Garnacho rappresenta uno degli elementi più qualitativi della Premier League, motivo per cui i Red Devils se ne priverebbero solo di fronte ad un’offerta irrinunciabile.

Tale vicenda, oltre a coinvolgere un Napoli che dovrà necessariamente assicurarsi un degno erede di Kvaratskhelia dopo l’emergenziale ripiego invernale su Okafor, tocca anche il mondo Juventus. I blaugrana, infatti, sono anche sulle tracce del non meno noto e qualitativo esterno del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi, presente sulla lista di Giuntoli e di tante altre realtà europee. Un eventuale affondo del Barcellona per Garnacho, da un lato metterebbe il Napoli nelle condizioni di virare su altri obiettivi, dall’altro porterebbe la Juventus a vedere automaticamente depennata una potenziale competitor per l’esterno tedesco.