Doppio infortunio per la Roma: arrivano subito le diagnosi

Doppio infortunio per la Roma. Non arrivano buone notizie dall’infermeria giallorossa alla vigilia di una sfida decisiva per il campionato.

C’è una Roma che viaggia a pieno regime in campionato ed in Europa. E’ guidata da Claudio Ranieri ed è attesa domenica pomeriggio dalla sfida dello Stadio Olimpico, orario d’inizio alle ore 18.00, che la porrà di fronte al temibile Como di Cesc Fabregas.

Una sfida intrigante anche in prospettiva futura dal momento che il tecnico dei lariani è uno dei nomi più in voga per il post–Claudio Ranieri sulla panchina giallorossa. C’è, però, anche un’altra Roma che non ha nulla da invidiare alla sopra menzionata. Anzi. A livello di classifica generale è posizionata decisamente meglio. E’ guidata da Alessandro Spugna ed è attesa domenica pomeriggio, orario d’inizio ore 15.30, dalla sfida che la porrà di fronte alla capolista Juventus Women.

Doppio infortunio per la Roma in vista della Juventus Women

Una sfida che non è soltanto la gara di cartello dell’odierna giornata di campionato di Serie A Femminile, ma rappresenta ormai ‘il classico’ del calcio italiano femminile.

Una sfida dove la Roma di Alessandro Spugna, però, non potrà presentarsi con il suo migliore schieramento. La conferma ci arriva direttamente dal nostro Giuseppe Mustica che su X che aggiorna riguardo le condizioni di due giocatrici giallorosse alla vigilia della delicata gara contro la Juventus Women: “Aigbogun ha un problema fisico, Pilgrim è affaticata, #Kim ha una forte distorsione alla caviglia e Minami è rientrata ieri. La Juve merita la classifica. In caso di vittoria si potrebbe riaprire una speranza“. La Juventus Women domina la classifica con 45 punti, mentre la Roma è terza a -10. Tra le due compagini vi è l’Inter a quota 38 punti. Il tecnico della Roma, Alessandro Spugna, sta provando soluzioni alternative per ovviare all’emergenza.

Una vittoria della Roma cambierebbe i destini della formazione giallorossa, e dell’intero campionato. Un motivo in più per tentare l’impresa.