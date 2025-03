Rivoluzione storica nel mondo del calcio, UFFICIALE: ‘cambia’ anche il VAR

Rivoluzione nel mondo del calcio. Ma chi si aspettava qualcosa di più netto rimarrà deluso. Ecco cosa è venuto fuori dalla riunione dell’Ifab

Nulla di fatto, come era anche preventivabile. Si va avanti allo stesso modo, nonostante il presidente dell’Aia Zappi sperava ci fosse qualche modifica nel protocollo. Così non è stato, e in attesa di comunicazioni ufficiale le anticipazioni le dà Luca Marelli, ex arbitro, adesso commentatore di Dazn.

Oggi a Belfast c’è stata la riunione dell’Ifab, l’organizzazione che gestisce le regole del calcio e qualcuno forse troppo ottimista si aspettava quello che sarebbe potuto essere un ritocco al protocollo Var: ne abbiamo viste diverse nel corso di questa stagione, con decisioni che sembravano sicure in un modo che poi sono state ribaltate. Oppure con sviste clamorose con palloni usciti anche di 20 centimetri completamente che sono stati visti in gioco e che poi hanno regalato un gol. Insomma, una situazione per il quale lo strumento in dote ai direttori di gara non poteva mettere bocca. E in questo modo, l’uso della tecnologia, sembra inutile. Eppure nessuna modifica.

Rivoluzione nel calcio: ecco che cosa cambia

“Unica novità di rilievo emersa dall’incontro dell’Ifab – ha scritto Marelli sul proprio profilo X – svoltosi oggi a Belfast, è la concessione di un calcio d’angolo agli avversari nel caso il portiere trattenga il pallone per più di otto secondi. Nessuna modifica al protocollo Var“.

Quindi, con il monitor si va avanti allo stesso modo, con buona pace per quelli che avrebbero voluto modificare qualcosa per rendere più credibile tutto il sistema calcio, mentre un calcio d’angolo, come letto, verrà assegnato ad una squadra nel momento in cui il portiere terrà in mano il pallone per oltre 8 secondi. Ma come verrà cronometrato? Chi prenderà effettivamente il tempo? Insomma, rimangono delle perplessità anche in questo caso. Ma ormai con le polemiche ci abbiamo fatto l’abitudine anche se, molti, se non tutti, speravano che da quando è stata messa in campo la possibilità di rivedere le immagini le polemiche si sarebbero azzerate. Così, proprio, non è stato.