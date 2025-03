Svolta Juventus-Osimhen, triplice fischio: i giochi sono chiusi

Svolta Juventus-Osimhen: il centravanti nigeriano di proprietà del Napoli è sempre più vicino ai bianconeri. Una squadra si è tirata fuori

Lo sappiamo: il destino di Vlahovic alla Juventus ormai è segnato. Non c’è nessuna possibilità per l’attaccante serbo di rimanere in bianconero la prossima stagione. Giuntoli sta cercando una destinazione con una possibilità araba che sembra essere al momento favorita.

Mandato via un elemento che poco si è integrato nel gruppo quest’anno e che non si è mai “preso” con Motta, la Juve è alla ricerca di un sostituto che possa chiudere con Kolo Muani il reparto. E il sogno è Osimhen. Portato al Napoli dall’attuale direttore dell’area tecnica dei piemontesi, adesso il nigeriano è al Galatasaray ma rientrerà in azzurro, per ripartire di nuovo, al termine di questa stagione. Il segreto di Pulcinella è ovviamente il fatto che la sua avventura all’ombra del Vesuvio sia finita da un pezzo e quindi anche da quelle parti hanno bisogno di trovargli una sistemazione. Che potrebbe essere la Premier, o la Juve, appunto.

Osimhen alla Juventus: il Chelsea si tira fuori

Sì, la Premier League che come al solito anche grazie alle disponibilità economiche che ha, attira i migliori calciatori in circolazione. Su Osimhen, svelano dalla Turchia, c’è il forte interesse dell’Arsenal – e questo era risaputo – ma viene anche detto che i turchi non hanno la possibilità economica per poterlo trattenere e inoltre, viene anche ribadito un concetto che di fatto avvicina la Juventus al proprio obiettivo.

In questo numero così importante di notizie attorno al futuro di Osimhen, viene specificato che al momento non c’è nessuna possibilità per il Chelsea di Enzo Maresca. Da quelle parti, i londinesi, hanno deciso di cambiare obiettivo (e magari potrebbe essere Vlahovic) e hanno di conseguenza deciso di abbandonare la pista che porta al nigeriano. Ed è un grosso problema in meno per Giuntoli che non dovrà evidentemente pensare a quella che sarebbe potuta essere una concorrente importante nella corsa al giocatore. Un Giuntoli quindi sorridente che può iniziare pure a impostare una trattativa: con 75milioni di euro Osimhen si prende. Certo, quei soldi, dopo le spese folli delle ultime due sessioni di mercato, bisognerà comunque trovarli in qualche modo ed è questo il compito più difficile.