Fabregas ha risposto a Ranieri: messaggio immediato dopo Roma-Como

Fabregas e la risposta immediata a Ranieri dopo Roma-Como: l’annuncio circa gli scenari di un approdo sulla panchina giallorossa.

La Roma continua la sua corsa verso un piazzamento europeo con una vittoria in rimonta contro il Como, un successo che mantiene alta la fiducia della squadra e dell’ambiente. Claudio Ranieri, tornato sulla panchina giallorossa per dare stabilità in un momento delicato, ha dato ancora una volta prova della sua capacità di leggere le partite e di apportare i giusti correttivi in corsa.

I cambi nel secondo tempo hanno ribaltato l’iniziale vantaggio lombardo, consolidando l’ambizione della Roma di raggiungere le posizioni che garantiscono un posto nelle competizioni continentali. Oltre al campionato, però, c’è grande attesa per i prossimi impegni di Europa League, una competizione che potrebbe rappresentare una via alternativa per la qualificazione alla Champions.

Il futuro della squadra, tuttavia, non si decide solo sul campo: il calciomercato estivo si preannuncia ricco di cambiamenti, con Ghisolfi e il suo team già al lavoro per rinnovare la rosa. La società dovrà fare delle scelte decisive anche sul fronte allenatore, con un Ranieri corteggiato ma non sedotto dai Friedkin per una permanenza in panchina, rispetto alla quale sta preferendo il già chiaro scenario di un proseguimento tra le fila dirigenziali.

In attesa di capire cosa riserverà il futuro alla Roma e al mondo di Trigoria, intanto, non passano in secondo piano anche le recenti dichiarazioni della controparte odierna, rappresentata da Cesc Fabregas. Il mister spagnolo, encomiato già la scorsa settimana da Ranieri, che anche quest’oggi ha espresso belle parole nei suoi riguardi, ha toccato tutta una serie di punti dopo Roma-Como.

“Abbiamo fatto una grande partita contro una squadra che ha vinto col Porto. Certo, manca ancora qualcosa, ma il percorso che abbiamo intrapreso è quello giusto. La squadra ha personalità e continuità, anche se i risultati non sempre ci premiano. L’arbitro ha ammonito solo noi, ho visto il braccio alzarsi sempre nella nostra direzione. Quando capisci che va così, diventa un rischio. Kempf è stato l’unico che non potevo togliere, e alla fine è arrivato il secondo giallo.”

Sulle voci relative alla Roma: “Non so nulla riguardo al futuro, ora la mia unica priorità è salire sul pullman e rivedere la partita per analizzarla al meglio. Voglio trasmettere il messaggio giusto alla squadra e preparare al meglio la sfida contro il Venezia, perché il nostro obiettivo resta la salvezza. Stiamo facendo molte cose nel modo giusto e credo che, per quanto mostrato sul campo, avremmo meritato qualcosa in più. Ci manca ancora un piccolo passo, ma siamo vicini e dobbiamo continuare su questa strada“.