Game over Conte, erede Thiago Motta: ha già preso il volo

Game over Conte e nuovo erede di Thiago Motta per la panchina della Juventus: ha già preso il volo. Le ultime.

Le questioni in grado di tenere elevata l’attenzione nel corso di questa fase cruciale del campionato sono numerose e interessano trasversalmente una serie di realtà di nobile importanza. Questo, anche alla luce dei diversi errori compiuti in estate e fin qui emersi da prestazioni e piazzamenti di chi, come Juventus o Milan, fosse atteso da piazzamenti ben diversi rispetto a quelli attuali.

Lo dimostra bene, ad esempio, la posizione di Thiago Motta che, sebbene ufficialmente confermato come solidamente ancorato alla panchina bianconera da parte di Cristiano Giuntoli, non può sicuramente dirsi felice per il lavoro fin qui svolto, con un piazzamento in Champions League che, ad oggi, rappresenta l’unico obiettivo concreto e assolutamente da raggiungere da parte di Vlahovic e colleghi. Non dissimile, poi, i discorsi inerenti al mondo Milan, alle prese già con lo scossone Fonseca a fine 2024, con l’esonero del mister portoghese, gestito in modo tutt’altro che nobile da Ibrahimovic e colleghi anche sul piano comunicativo.

Addio Thiago Motta e le ultime su Napoli-Conte: Mancini spicca il volo per la Juventus

La cura Conceicao pare avere avuto impatto immediato ma una durata pian piano dileguatasi nel tempo, come ben dimostrano non solo i recenti risultati dei rossoneri, ma anche le frizioni che stanno riguardando il rapporto tra spogliatoio, allenatore e mondo rossonero tutto. Tutt’altro che da escludere, dunque, cambiamenti anche in quel di Via Aldo Rossi a fine anno, quando anche la Roma dovrà annunciare un nuovo allenatore.

I giallorossi sono gli unici, in realtà, a trovarsi in una posizione di ufficiale necessità di dover scegliere una nuova guida a partire dalla fine di questo campionato, con le note ingerenze di Claudio Ranieri in tale scelta. Da questo punto di vista, il mondo capitolino pare, però, intrecciarsi, con quanto accadrà presso altre società, come ben ricordano le recenti voci e indiscrezioni circa possibili interessi per Conte e la sempre più insistente volontà di affidare il futuro della squadra a Giampiero Gasperini.

A fare un punto sui possibili valzer di panchine è stato il giornalista Armando Areniello, espressosi con chiarezza su Conte e sulla pole position di Roberto Mancini per l’eventuale approdo sulla panchina della Juventus. “Antonio Conte è stato più volte accostato a Juventus e Milan, ma, secondo le mie informazioni, non si sono registrati contatti tra le parti. Nulla fa pensare a un suo addio imminente, e l’allenatore dovrebbe rimanere al Napoli anche nella prossima stagione. Un fattore chiave è il budget di circa 150 milioni di euro a disposizione del club partenopeo per il mercato, una somma significativa per rafforzare la squadra”.

“Per quanto riguarda la Juventus, non risultano contatti con Conte, mentre il principale candidato per la panchina bianconera sembra essere Roberto Mancini. Sul fronte Milan, invece, al momento il ballottaggio appare tra Xavi, ex tecnico del Barcellona, e Maurizio Sarri“.