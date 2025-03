Infortunio muscolare in Roma-Como: tegola Ranieri prima dell’Athletic

Infortunio muscolare e tegola Ranieri prima dell’Athletic Bilbao: spunta una macchia sulla bella vittoria della Roma contro il Como.

Si è da poco conclusa la sfida tra Roma e Como, sottintendente una pluralità di difficoltà di cui già noto e prontamente emerse nel corso di una gara che, non senza difficoltà, ha visto la squadra di Ranieri centrare l’undicesimo risultato utile di fila. A garantire il successo il solito Saelemaekers, subentrato nel secondo tempo e prontamente in grado di impattare come tante altre volte fatto in stagione.

Sua, infatti, la rete del pareggio, propiziata certamente dalla deviazione di Goldaniga ma arrivata, comunque, al termine di uno scambio e di una costruzione non affatto banali e che, alla fine, hanno premiato la qualità del belga e di un asse offensivo profondamente limato da Ranieri dopo i primi quarantacinque minuti. Oltre all’importanza dei tre punti, della gara odierna va sottolineata anche la grande capacità di reazione da parte dei giallorossi che, andati in svantaggio sul finire del primo tempo, hanno completato una gran rimonta nella seconda metà di gioco.

Tegola Celik e cambio immediato in Roma-Como: le ultime prima dell’Athletic

I meriti, oltre a giocatori e rendimento corale, va anche dato ad un Claudio Ranieri che sta appieno sfruttando la rosa consegnatagli da Ghisolfi dopo il calciomercato invernale, che ha visto approdare in quel di Trigoria elementi funzionali e in grado di corroborare una rosa più profonda rispetto ai primi mesi. Non è un caso, dunque, che la vittoria sia arrivata proprio grazie alla rete dei due subentrati, con il 2 a 1 targato da un Dovbyk lontano dal terreno di gioco da due settimane.

Nella mole di cambi apportarti da Claudio Ranieri, va segnalata anche la staffetta sulla fascia destra Celik-Rensch, con l’esterno olandese attento e ordinato in fase difensiva e mai passivo nel mettere a disposizione della squadra le proprie doti offensive. Il cambio, ad ogni modo, è stato legato anche alle condizioni di Celik che, oltre ad essere uscito con una pressoché evidente lividura alla testa, ha accusato una problematica muscolare.

Come riferito da Angelo Mangiante di Sky Sport, infatti, l’esterno turco ha rimediato un problema all’adduttore, costringendo di fatto Ranieri a quello che è stato un cambio forzato.