Juventus-Barcellona in volata: firma da parametro zero

Ecco le ultime in merito ad un profilo a cui Cristiano Giuntoli guarda con particolare interesse, in grado di spostare gli equilibri nella Vecchia Signora

Qualunque sia il piazzamento finale della Vecchia Signora, che Thiago Motta resti o meno alla Continassa, una cosa è certa: Giuntoli avrà un bel da fare nel corso della prossima sessione di calciomercato estiva. Nonostante la grande rivoluzione avvenuta la scorsa estate pareva essere sufficientemente profonda e radicale, le ultime indiscrezioni provenienti da Vinovo sembrano suggerire che la prossima sessione sarà altrettanto impattante sull’organico bianconero.

Basti pensare al tema del centravanti, che vede sia Randal Kolo Muani che Dusan Vlahovic in bilico tra la possibilità di abbandonare definitivamente Torino e quella di rimanere e divenire il centro del progetto Motta-Giuntoli… sempre che il tecnico italo-brasiliano resti a Torino.

Difficile comunque che restino entrambi, il che porterà Giuntoli a domandarsi se sia più utile vendere Vlahovic nel tentativo di prelevare Kolo Muani dal PSG, oppure credere nel centravanti serbo e lasciar tornare il bomber francese in terra natia.

Vi è poi un’altra certezza: Giuntoli dovrà necessariamente centellinare le cifre sborsate, poiché l’ultimo mercato estivo ha poi generato una serie di lamentele in merito alla gestione delle finanze bianconere (basti pensare che solo tra Koopmeiners e Douglas Luiz i piemontesi hanno sborsato circa 120 milioni di euro). Nelle scorse ore sono emerse novità di rilievo in merito ad uno dei profili più chiacchierati tra i corridoi della Continassa.

Juve e Barca su Thomas Partey: Giuntoli vuole il colpo a zero

L’interesse di Giuntoli e colleghi nei confronti di Thomas Partey è oramai un fatto acquisito e, difatti, le ultime indiscrezioni in merito al centrocampista ghanese dell’Arsenal sembrerebbero suggerire la volontà da parte dei bianconeri di affondare il colpo durante l’estate.

Si tratta di un mediano dalle spiccate qualità in fase di copertura, ma le cui qualità palla al piede gli permettono anche di servire con precisione i propri colleghi dei reparti più avanzati.

In coppia con Khéphren Thuram (oramai delegato più alla fase di spinta), il classe 1993 potrebbe comporre un centrocampo di qualità e intensità, in grado di incrementare sensibilmente le competitività della Juventus all’interno della lotta scudetto della prossima stagione.

Sull’ex Atletico Madrid, come riportato da Caughtoffside, sembrerebbe esserci anche il Barcellona di Hans Flick, deciso a mettere muscoli all’interno di una formazione che in questo momento appare sin troppo sbilanciata nei confronti della tecnica e la qualità individuale. Vista la scadenza del contratto con i Gunners fissata per il 30 giugno 2025, si tratterebbe di un colpo a parametro zero che rientrerebbe nella sopracitata revisione dell’economia bianconera.