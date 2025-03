Osimhen è fuori, hanno scelto Sesko: la Juve non crede ai suoi occhi

Il tam tam mediatico relativo al nome del nuovo attaccante sta letteralmente infiammando gli ultimi giorni in casa Juventus

Il mancato accesso alle semifinali di Coppa Italia ha contribuito a certificare la crisi della Juventus. Tuttavia, nonostante i tanti nomi che stanno circolando nelle ultime ore sul possibile erede di Thiago Motta, Thuram e compagni – vincendo contro l’Hellas Verona – avrebbero la grande opportunità di portare a sei le lunghezze di distanza dall’Inter capolista.

Ad ogni modo, l’obiettivo minimo stagionale resta comunque quel quarto posto che, se raggiunto, permetterebbe alla ‘Vecchia Signora’ di avere un approccio aggressivo in sede di calciomercato. Che la prossima estate possa schiudere l’alba di una nuova rivoluzione è quasi assodato. Piuttosto, resta da capire quali potranno essere i nuovi tasselli di un organico che fino a questo momento non si è rivelato all’altezza di determinati palcoscenici. E così, sorprende fino ad un certo punto il fatto che una quota rivelante delle ultime indiscrezioni riguardi prettamente l’attacco. Reparto che, non a caso, quasi sicuramente si vedrà privo di Dusan Vlahovic. Visto il mancato rinnovo da parte dell’attaccante serbo, Giuntoli sta sondando diverse piste con l’interesse di cogliere al balzo quelle opportunità che dovessero proporsi.

Calciomercato Juventus, boomerang Osimhen-Sesko: Arsenal e Chelsea ‘aiutano’ Giuntoli

Vanno inquadrati proprio in quest’ottica, del resto, gli ultimi contatti con i quali la Juventus sta provando a tessere la tela per Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano, di proprietà del Napoli ma in prestito al Galatasaray, si sta letteralmente prendendo le luci della ribalta a suon di giocate, gol e prestazioni importanti.

La clausola da 75 milioni alla quale è legato dal Napoli, però, non vale per l’Italia. Ecco perché la Juventus, qualora entrasse effettivamente nell’ordine di idee di affondare il colpo per uno dei pupilli di Giuntoli, sarebbe chiamato a trattare direttamente con il club partenopeo. Tuttavia, dall’Inghilterra trapela un’indiscrezione che, sia pur indirettamente, potrebbe rilanciare le chances della ‘Vecchia Signora’ in chiave Osimhen. Secondo quanto riferito dal Daily Mirror, infatti, Arsenal e Chelsea – due dei club più interessati all’attaccante nigeriano – non avrebbero affatto mollato la presa per Benjamin Sesko.

Nel caso in cui il Lipsia dovesse fallire l’accesso alla prossima edizione della Champions League, l’addio del bomber sloveno diventerebbe quasi una necessità per le casse del club tedesco. Un eventuale duello Arsenal-Chelsea per Sesko, beninteso, almeno in linea teorica liberebbe spazi di manovra interessanti per la Juventus nella trattativa Osimhen. Un gioco di incastri, insomma, ancora tutto da costruire ma che sta già regalando non poche sorprese.