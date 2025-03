Ping pong Roma-Milan, nuovo allenatore: ‘rilancio’ immediato

Ping pong Roma-Milan e non si tratta di calcio giocato. Le due società sono infatti alle prese con il ‘pensiero unico’ riguardante il nuovo tecnico.

La Roma di Claudio Ranieri non intende interrompere la serie positiva che ha permesso alla compagine giallorossa di risalire la china in classifica e di agganciare gli ottavi di finale di Europa League.

Il Milan di Sergio Conceicao vuole, invece, interrompere la brutta china intrapresa nell’ultimo periodo e che ha allontanato i rossoneri dalle posizioni che contano in classifica. Respinti ai play-off di Champions League per i ragazzi del tecnico portoghese non rimane che la Coppa Italia. In semifinale il Milan affronterà l’Inter. La Roma che viaggia a vele spiegate al contrario di un Milan che zoppica vistosamente. Eppure, anche in tanta diversità di situazioni, vi è un fattore che unisce le due società.

Ping pong Roma-Milan. La capitale abbraccia Gian Piero Gasperini

Momenti diversi, stati d’animo opposti ma un comune obiettivo inseguito per riparare ‘all’emergenza’. Un’emergenza chiamata nuovo allenatore.

La Roma lo sa da sempre che l’incarico assegnato a Claudio Ranieri arrecava una data di scadenza precisa: 30 giugno 2025. Il Milan, invece, sperava che la scelta di Sergio Conceicao si rivelasse più ‘produttiva’, in termini di risultati, dopo l’esonero di Paulo Fonseca. Pertanto, entrambe, cercano un nuovo allenatore e l’obiettivo, per entrambe, si chiama Gian Piero Gasperini. Il tecnico dell’Atalanta è stato chiaro riguardo il suo futuro. Nessun rinnovo con la società orobica e possibilità concreta che la sua esperienza in nerazzurro termini con una stagione d’anticipo rispetto alla naturale scadenza contrattuale, fissata al 30 giugno 2026.

Leggendo le quote dell’Agenzia di Scommesse sportive Snai gli scommettitori puntano forte su Gian Piero Gasperini alla Roma. La quota è 3.50. Il Milan rimane distaccato dal momento che la quota che vedrebbe Gasperini a Milanello non scende sotto 7.50. Sullo sfondo rimane la mina vagante chiamata Juventus. Anche i bianconeri, infatti, stanno valutando delle opzioni alternative al deludente Thiago Motta e Gian Piero Gasperini è a buon diritto nel lotto dei papabili. Al momento l’ipotesi Gasperini–Juventus è data a 15. Ma se in casa Juventus la situazione dovesse precipitare…