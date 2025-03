Roma-Como, mancata espulsione di Smolcic: la sentenza di Marelli. Mancini salta la prossima

Proteste della Roma in occasione dell’intervento in ritardo di Smolcic su El Shaarawy: la presa di posizione di Luca Marelli

Secondo tempo letteralmente incandescente all’Olimpico. Pochi minuti prima di trovare la rete del pareggio con Saelemaekers, i giallorossi hanno protestato per la mancata espulsione di Smolcic per un intervento in ritardo s El Shaarawy lanciato a rete.

Al minuto 50, grazie ad una progressione delle sue, El Shaarawy aveva preso il tempo al terzino del Como, puntando diretto la porta. Per provare a recuperare il terreno perso, Smolcic si arrangia come può sull’esterno giallorosso, prima spingendo El Shaarawy e poi intervenendo a valanga sul calciatore della Roma, colpendo prima le gambe e poi il pallone. Pairetto, però, decide di far continuare e di non punire con la seconda ammonizione l’intervento di Smolcic, sventolando il cartellino giallo dopo un minuto a Coqueret. Veemente le proteste dei calciatori della Roma che, chiaramente, avrebbero voluto un provvedimento disciplinare a carico del difensore del Como. Anche Luca Marelli, commentatore tecnico arbitrale di DAZN, ha ravvisato tutti gli estremi per l’ammonizione, giudicando erroneo il mancato fischio di Pairetto. Ci ha pensato Saelemaekers, però, a far esplodere l’Olimpico, questa volta di gioia, depositando in rete il momentaneo 1-1.

Roma-Como, Mancini ammonito: salta la sfida con l’Empoli

Da notare come Mancini, diffidato, è stato ammonito al minuto 54. Ragion per cui il difensore giallorosso salterà la prossima sfida contro l’Empoli. Un’assenza sicuramente importante per Ranieri, costretto a ridisegnare il proprio scacchiere tattico a cavallo del doppio confronto in Europa League contro l’Athletic Club di Bilbao.

Va detto che quella attualmente in corso non è stata la miglior partita stagionale di Mancini, disattento in occasione della sortita di Da Cunha che ha spalancato le porte al momentaneo vantaggio del Como. Ad ogni modo, Mancini sta facendo comunque sentire tutto il suo carisma in una partita molto importante per la Roma, sotto tanti punti di vista.