Tentazione Roma, irrompe anche l’Inter: intreccio a doppia cifra

Calciomercato Roma, tentazione giallorossa e irruzione anche da parte dell’Inter: l’intreccio è a doppia cifra. Gli ultimi aggiornamenti.

La Roma continua la sua rincorsa verso le posizioni europee con una vittoria importante contro il Como, in un test che ha dato indicazioni positive in vista dei prossimi impegni ufficiali. La squadra guidata da Claudio Ranieri, tornato sulla panchina giallorossa per traghettare il club in questa delicatissima stagione, sta mostrando segnali di crescita, sia dal punto di vista del gioco che della solidità difensiva.

La vittoria di oggi è un ulteriore tassello in una corsa al piazzamento europeo che si preannuncia serrata. Ranieri, con la sua esperienza e la capacità di compattare il gruppo nei momenti difficili, sta cercando di restituire fiducia a un ambiente che, dopo l’addio di José Mourinho e la parentesi De Rossi, ha vissuto settimane di incertezza a dir poco evidente durante l’interregno Juric.

Il tecnico di Testaccio, tra l’altro, è al centro delle discussioni anche per il suo futuro: il club è atteso da scelte cruciali per la prossima stagione, e una delle più importanti sarà proprio la guida tecnica, che passerà proprio dalle ingerenze dello stesso mister.

Calciomercato Roma, De Winter piace a tante big di Serie A

Oltre al campionato, nel presente, c’è grande attesa per i prossimi impegni in Europa League. La Roma si gioca molto sul palcoscenico internazionale e Ranieri sa che un buon cammino in Europa potrebbe influenzare le scelte future della dirigenza. Ghisolfi e il suo staff sono già al lavoro per costruire la squadra della prossima stagione, con diverse modifiche previste in estate.

Il mercato estivo potrebbe portare una vera e propria rivoluzione, con innesti mirati e possibili cessioni per rifondare una rosa che ha bisogno di nuova linfa per competere ai massimi livelli, pur avendo già ricavato evidenti vantaggi dalle ben mirate operazioni del calciomercato invernale. Grazie a quest’ultime, Ranieri può infatti vantare una squadra più profonda, qualitativa e calibrata rispetto a quella della prima parte di stagione.

Il lavoro da fare, nel campionato attuale e ai fini di un miglioramento in vista futura, resta comunque imponente, in diversi reparti. Per ora, relativamente alla difesa, non sfugga quanto riferito dal giornalista Mirko Di Natale, a detta del quale, tra i nomi seguiti a Trigoria ci sarebbe anche Koni De Winter, difensore belga attualmente in forza al Genoa.

Il club giallorosso è tra le società italiane che hanno chiesto informazioni sul centrale classe 2002, considerato un prospetto di grande valore. La concorrenza, però, non manca: l’Inter ha mostrato interesse nelle ultime settimane, così come il Milan, che già a gennaio lo aveva valutato per rimpiazzare Tomori. Anche il West Ham, in Premier League, segue con attenzione il giocatore.