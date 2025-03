Esonero e nuovo allenatore: Roma fregata dal Diavolo. Le ultime indiscrezioni vedono un ribaltone clamoroso nei prossimi mesi. E si prendono il tecnico accostato ai giallorossi

Sarà un’estate calda per diversi allenatori. Sono molti quelli che rischiano la panchina e anche la Roma, alla fine di questa stagione, cambierà tecnico.

Ranieri infatti ha deciso di smettere e forte di un contratto di due anni come dirigente, si siederà dietro la scrivania a dare indicazioni ai Friedkin su chi potrebbe essere il suo erede. Sarà la società, ovviamente, poi a decidere il tecnico. Un concetto ribadito anche da Sir Claudio nel corso dell’ultima conferenza stampa. Detto questo, e come sempre vi abbiamo riportato, sono stati diversi gli allenatori che nel corso di questi mesi sono stati collegati ad un possibile approdo dentro Trigoria. E uno di questo è stato Massimiliano Allegri, fermo da quando la Juventus, dopo la vittoria in Coppa Italia, ha deciso di esonerarlo per prendere prima Montero e pii Thiago Motta.

Allegri allo United al posto di Amorim

Ma la panchina della Roma non è l’unica che cambierà il padrone. Sappiamo che al Milan, in Italia, le cose non stanno andando benissimo e clamorosamente, andando in Inghilterra secondo le informazioni che sono state riportate da fichajes.net, c’è il rischio che possa saltare Amorim. Il Manchester United ha pagato la clausola per strapparlo allo Sporting ma il giovane tecnico portoghese ieri è anche uscito dalla FA CUP e rischia di essere cacciato. Si fanno già alcuni nomi come possibili eredi e tra Lopetegui e Low, è spuntato anche quello dell’allenatore livornese.

Accostato come detto alla Roma, nelle ultime settimane secondo alcune indiscrezioni la pista si sarebbe raffreddata. Certo, quello di Allegri sarebbe stato un profilo sicuramente interessante, un uomo vincente, che ha dimostrato nel corso degli anni di essere uno che bada al sodo e che porta a casa i risultati.