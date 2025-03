Esonero Thiago Motta: già circolano le cifre UFFICIALI dell’addio

Esonero Thiago Motta. Dai fastidiosi spifferi si è passati alle indiscrezioni. Ora ci sono anche le cifre che accompagnano il tecnico bianconero fuori dalla Continassa.

Poche ore ed il destino di Thiago Motta alla Juventus potrebbe avere un colore più deciso. Se sarà più bianco o più nero dipenderà anche, ma non soltanto, dall’esito della sfida che tra pochi minuti vedrà impegnata la compagine bianconera contro il Verona all’Allianz Stadium.

Ciò che soltanto poche settimane fa appariva letteralmente come fantacalcio oggi rappresenta una concreta realtà nel confuso mondo bianconero. E questo a seguito dei più che deludenti risultati inanellati dalla Juventus nelle ultime settimane. Thiago Motta, messo seriamente in discussione dalla critica, e da buona parte della tifoseria bianconera, è il volto del possibile/probabile fallimento di un progetto partito soltanto l’estate scorsa. Le indiscrezioni riguardanti il prossimo mercato appaiono come un’ancora di salvataggio ma, ancor più, come un’arma di distrazione di massa. Il tutto per allontanare le odierne difficoltà.

Esonero Thiago Motta. Ora ci sono anche i numeri

E’ sempre il futuro, immediato e prossimo, di Thiago Motta l’argomento principe dalla parti della Continassa. Si parla di possibili alternative al tecnico italo brasiliano peraltro selezionate non da Cristiano Giuntoli dal momento che anche il direttore tecnico è seriamente a rischio.

Accanto alle voci di tecnici di rilievo che potrebbero sedersi sulla panchina della Juventus la prossima stagione, c’è anche chi ha quantificato le possibilità di esonero di Thiago Motta. E quando si parla di numeri affidabili ed indicativi chi meglio di Sisal.it, l’agenzia di scommesse sportive? I recenti risultati della Juventus, con due eliminazioni cocenti in una settimana, hanno fatto crollare la fiducia degli scommettitori attorno al tecnico bianconero. L’attuale quota esonero dimissioni riguardanti Thiago Motta è pari a 2.75. Una quotazione che potrebbe scendere ulteriormente qualora la Juventus proseguisse nel suo momento buio e non dovesse uscire vincente dalla sfida contro i gialloblù scaligeri.