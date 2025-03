Firma a zero con l’Inter: accordo da 24 milioni e addio Liverpool

Firma a zero con l’Inter: i nerazzurri sono scatenati e sono pronti allo scippo al Liverpool. Accordo da 24milioni di euro e sorpasso

Nel corso dei suoi moltissimi anni di carriera, il presidente dell’Inter Beppe Marotta ci ha fatto molto spesso capire di essere un dirigente con un passo diverso nel momento in cui si aprono delle possibilità a parametro zero che possono fare la differenza.

Di colpi in questo modo, sia quando era alla Juventus, sia in nerazzurro, il numero uno nell’organigramma della Beneamata ne ha fatti parecchi e, visto il periodo di “vacche magre”, siamo certi che già sta pensando a qualche altro colpo da 90 da piazzare nella prossima sessione di mercato. Facendo un giro per le squadre europee, le big, sono molti i calciatori in scadenza di contratto che fino ad oggi non hanno trovato nessun accordo per il prolungamento. Quindi, oltre ad avere la possibilità già di firmare, in questo momento, per il nuovo club, possono pure stare in attesa di capire quale offerta accettare. E secondo le informazioni che sono state riportate da TeamTalk, ad esempio, i nerazzurri, che al momento non si sono mossi in maniera ufficiale ma lo faranno a breve, sarebbero pronti a mettere a segno davvero uno di quegli innesti che possono fare la differenza.

Firma a zero con l’Inter: Marotta supera il Liverpool

Il nome in questione non è quello di Salah – il Liverpool ancora non ha trovato l’accordo per il contratto dell’egiziano che scade a giugno – ma è quello di Kimmich, centrocampista del Bayern Monaco (molto duttile, visto che può giocare anche come esterno basso) che dopo 10 anni dentro i bavaresi potrebbe cambiare aria.

L’offerta dell’Inter, a quanto pare, sarebbe pronta: un contratto di 4 anni a 6 milioni di euro a stagione per avere il sì del calciatore. Anche il Liverpool, pure con una certa insistenza, è stato accostato al profilo del giocatore, ma in questo momento, in Inghilterra, mettono nero su bianco che i nerazzurri sarebbero avanti nella trattativa e la potrebbero chiudere. Servirà comunque un po’ di tempo per arrivare a dama, lo sappiamo. Servirà del tempo per lavorare ai fianchi del giocatore che sa benissimo di poter avere molti estimatori. Ma Marotta si sta muovendo, e quando lo fa molto spesso riesce comunque a piazzare il colpo.