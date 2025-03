Nuovo allenatore Roma, scelta fatta: il verdetto è eloquente

Nuovo allenatore Roma. La formazione di Claudio Ranieri continua a macinare successi. Il pensiero di tanti è però rivolto al prossimo tecnico.

La Roma prosegue la sua risalita. Inarrestabile. La formazione di Claudio Ranieri è ormai prossima ad agganciare l’Europa.

Qualcosa che sembrava impossibile da raggiungere in così poco tempo soprattutto ripensando alla folle prima parte di stagione della formazione giallorossa. Claudio Ranieri ha raddrizzato la rotta e sta stupendo persino coloro che già conoscevano le sue indiscutibili qualità. La Roma prosegue pertanto spedita nel suo positivo cammino ma, all’orizzonte, resta ben presente il tema riguardante il futuro tecnico. L’attuale guida tecnica rimarrà fino ad una data ben precisa e conosciuta da tempo: 30 giugno 2025. Ma proprio lo straordinario lavoro di mister Claudio Ranieri sta facendo sorgere in tanti un dubbio di non poco conto. E’ davvero inevitabile l’addio del tecnico oppure vi può essere un ripensamento da entrambe le parti, ovvero tecnico e società?

Nuovo allenatore Roma. Il nome è stato scelto

Cambi indovinati da parte di Claudio Ranieri e così la sfida contro il Como di Cesc Fabregas si è trasformata in una nuova vittoria.

Ancora una volta decisivo e proprio per questo il popolo giallorosso si domanda se non sia il caso di puntare su Claudio Ranieri anche la prossima stagione. C’è chi è convinto che: “avere un allenatore carismatico vedi Ranieri, Fabregas, Conte, Allegri, Sarri, ti fanno tenere la squadra sempre ad alti livelli“, mentre c’è già chi la sua scelta l’ha già fatta: “Fabregas deve essere in considerazione forte per essere il nuovo allenatore della Roma. Impressionante il calcio giocato del suo Como“. Il tecnico spagnolo piace a molti per la sua maniera di intendere il calcio. Non a caso non soltanto la Roma ma anche il Milan e l’Inter sono sulle tracce del tecnico lariano.