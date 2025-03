Post Roma Hummels: l’Oscar fa scatenare i tifosi

Hummels è tornato: dopo diverse panchine arriva anche la frecciata sui social del tedesco. E spunta anche il like della Roma. Cosa è successo

Quando c’era Juric, Mats Hummels, aveva iniziato a pubblicare delle foto sui social dove mandata qualche frecciatina all’allenatore della Roma per lo scarso utilizzo.

Quando in panchina, poi, è arrivato Claudio Ranieri, il tedesco – che ha un contratto fino al termine della stagione – ha iniziato a giocare con regolarità fino all’inizio del mese di febbraio, vale a dire fino alla gara di Coppa Italia contro il Milan. Poi il campo non lo ha più visto e Ranieri, interrogato sul tema, ha detto che lui e Paredes avrebbero avuto bisogno di una vacanza. Niente partita successiva. Solamente che poi è successa una cosa: il centrocampista è tornato a giocare subito, mentre Hummels non è più sceso dentro il terreno di gioco. E oggi è tornato a “graffiare” sui social.

Hummels è “tornato”, la frecciatina sui social

Sfruttando il fatto che ieri in America sono stati assegnati gli Oscar – il film prodotto dai Friedkin ha vinto 5 statuette, per dire – Hummels ha pubblicato una foto sui propri canali social, su Instagram per essere precisi, con una didascalia assai ironica ma che è sicuramente una mezza frecciata nei confronti di Claudio Ranieri.

“L’Oscar per la vacanza più lunga va a…” la didascalia che accompagna un suo scatto. E tra i like c’è anche quello dell’account ufficiale della Roma. Ironico al punto giusto, come ha dimostrato nel corso dei mesi passati, ma senza dubbio a Ranieri questa cosa non è che forse vada del tutto a genio. O magari il tecnico la prenderà su ridere, vista la sua grandissima esperienza e visto quello che ha passato sui campo di calcio. Ma di certo il segnale che manda il difensore è quello di avere la voglia di giocare. E chissà se contro il Bilbao, giovedì sera, toccherà di nuovo a lui scendere in campo dal primo minuto o magari a gara in corso.