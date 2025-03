Ranieri soffia sul fuoco: cacciato nel giorno del compleanno

Nel corso delle ultime ore sono emerse novità sul futuro di uno degli elementi più discussi dell’interno organico giallorosso

La partita vinta ieri con il Como, nonostante non sancisca nulla di reale o concreto in termini di classifica, appare come la chiusura di un cerchio dolce e sorprendente, ovvero quello relativo al piccolo miracolo compiuto da Sir Claudio nel corso delle ultime settimane.

Da una sfida con il Como all’altra (Sir Claudio perse una brutta partita proprio con i lombardi per due a zero appena raccolto il bollente testimone di Ivan Juric), la Roma appare ora come una, se non la squadra più in forma dell’intero campionato, oltretutto considerando che, nella gran parte dei match giocati dai giallorossi, una buona parte dei titolari era confinata in panchina per via dei turnover finalizzati ad affrontare al meglio il cammino in Europa League.

Una rinascita che porta ovviamente il nome e il cognome di Claudio Ranieri, ma che affonda le proprie radici anche in una serie di profili dall’indubbio potenziale, valorizzati dal prezioso lavoro dell’eroe di Leicester. È vero… la Roma non ha una rosa completa, ma, al netto di alcune evidenti lacune (basti pensare al gol del Como, in cui si è evidenziata per l’ennesima volta la necessità di centrali difensivi più dinamici, in grado di ripiegare con maggiore efficacia e rapidità), sarebbe difficile affermare che l’organico giallorosso non possa vantare delle perle quantomeno affascinanti.

Basti pensare alla consacrazione di Alexis Saelemaekers – il quale continua a dispensare qualità in giro per il rettangolo verde – all’insospettabile rinascita di Matias Soulé o alla definitiva conferma di Manu Koné come di un pilastro inamovibile del centrocampo giallorosso. Si tratta di materiale di pregio per l’avvenire, che, tuttavia, per risultare realmente prolifico nel lungo termine, dovrà essere affiancato da ulteriori innesti. Ecco le ultime su uno dei possibili sacrificati della rivoluzione che attende i giallorossi in estate.

Cristante ai saluti? La tifoseria si spacca in due

La parabola di Bryan Cristante in giallorossa è stata caratterizzata da una serie di violenti sali e scendi nella percezione della tifoseria, che, in questo momento, dopo una serie di prestazioni rassicuranti, sembrerebbe essersi definitivamente spaccata in due.

Appare in tal senso piuttosto esemplificativa la sezione commenti del post di auguri (l’ex Atalanta compie trent’anni) pubblicato sul profilo ufficiale dell’AS Roma, all’interno della quale si è consumata una vera e propria faida a distanza tra chi ne tesse le lodi di equilibratore – amplificate dall’encomiabile lavoro di Ranieri, il quale è riuscito a collaudare un sistema di gioco capace di evidenziarne le qualità – e chi, al contrario, ne continua ad evidenziare i limiti.

Una dicotomia di sentimenti che caratterizza anche altri dei cosiddetti ‘senatori’, come Lorenzo Pellegrini e Gianluca Mancini, il cui futuro appare ora più incerto che mai.