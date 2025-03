Rinvio partita Roma: il cambio è UFFICIALE

Rinvio partita Roma. Il calendario della formazione giallorossa non concede un attimo di respiro tra Europa League ed impegni di campionato.

Non c’è tempo per godersi la vittoria in rimonta contro l’ottimo Como di Cesc Fabregas. Non c’è tempo per rallegrarsi della lunga striscia di risultati utili della formazione giallorossa guidata dal sempre più determinante Claudio Ranieri.

Rimane a malapena il tempo per allenarsi e preparare l’impegno successivo. Dopo il turno di Serie A ecco che ritorna l’Europa League. Il programma degli ottavi di finale propone un interessantissimo Roma–Atletico Bilbao. Sfida complicata che però, in caso di passaggio del turno, potrebbe aprire orizzonti inimmaginabili soltanto poche settimane fa. Claudio Ranieri non è abituato ai voli pindarici ma preferisce tenere i piedi ben saldi a terra. E a pensare ad un avversario alla volta. Pertanto il tecnico romano non è al momento focalizzato su quanto potrebbe accadere il prossimo 16 marzo nella capitale.

Rinvio partita Roma. A rischio la sfida contro il Cagliari

Domenica 16 marzo 2025 a Roma. Una domenica come le altre anche se si è in pieno Giubileo. Ma Roma non si risparmia mai ed un solo giorno può offrire diversi grandi eventi.

Appuntamenti che, però, se non organizzati al meglio, rischiano di pestarsi i piedi e creare non pochi disagi. Domenica 16 marzo 2025 a Roma il cartellone dei grandi eventi propone allo Stadio Olimpico la sfida tra la Roma ed il Cagliari. In contemporanea è prevista anche l’edizione numero 30 della Maratona di Roma. Due grandi eventi, apparentemente lontanissimi tra di loro ma invece assai prossimi soprattutto in un punto che potrebbe farli incrociare ‘pericolosamente’.

Con i suoi canonici 42 chilometri e 195 metri la maratona arriverà anche al Foro Italico. Sulla delicata questione si è espresso Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda, che ha messo sul tavolo la soluzione che potrebbe risolvere il problema. Sul sito della Maratona di Roma è infatti mutata la didascalia sotto l’immagine che illustra il percorso. La didascalia, corretta ‘in corsa’, recita: “Il percorso potrebbe essere soggetto a modifiche da parte della Pubblica Utilità per motivi di Pubblica Sicurezza“.

Ad oggi l’orario di inizio di Roma-Cagliari è ancora fissato alle ore 15.00. Al momento è pertanto scongiurato il rinvio. Al momento però.