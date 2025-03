Roma, bordata a Pellegrini: “Un ex giocatore”

Roma, bordata a Pellegrini e non solo. Attacco contro diversi calciatori giallorossi. Le parole che non lasciano spazio a commenti

La Roma vince e convince. Ma non è tutto oro quello che luccica, stando almeno al pensiero di Ugo Trani, giornalista de Il Corriere dello Sport, che ha parlato a TeleRadioStereo, nella trasmissione Te la Do io Tokyo.

“Ieri il Como ha fatto più della Roma anche in 10 – ha attaccato il giornalista – e la Roma deve rifare tutto l’asse centrale, a partire dalla difesa”. “Quello di Mancini è un errore da Terza Categoria, poi bisogna vedere se resterà Paredes. E non puoi giocare con Shomurodov, non è un giocatore da Serie A”. Insomma, Trani ne ha per tutti e sottolinea come “il vero miracolo è Ranieri, il protagonista”. E poi, guardando al futuro, spiega chi secondo lui dovrebbe rimanere nella Roma.

Roma, rivoluzione in estate

Senza prima lanciare una bordata a Pellegrini: “Sembrava avesse 40 di febbre, andava più lento del guardalinee, mi ha preoccupato, sembra un giocatore finito”.

Poi ha aggiunto: “La Roma è mono-passo, io di questa squadra terrei solamente Angelino e Dybala, i due che fanno la differenza”. Poi una bordata anche a Kone: “Un giocatore normale, non fa la differenza. De soldi spesi lo scorso anno ne pagherai le conseguenze per 2-3 anni. Ora quando li rispendi 120milioni?” si è domandato infine. Il quadro, quindi, pure in vista del match di giovedì sera contro l’Athletic Bilbao, valido per gli ottavi di finale di Europa League, non è sicuramente dei migliori. Oggi, inoltre, come vi abbiamo riportato prima, è anche arrivata la decisione ufficiale della Uefa dopo le parole di Ranieri contro il Porto: per il tecnico e per il club un bel po’ di sanzioni da pagare. Ma sulle parole di Trani voi che cosa pensate?