Salah all’Inter: chiusura immediata

Ecco le ultime sull’affare più chiacchierato delle ultime settimane in casa Inter, che ha caricato entusiasmo l’interno popolo nerazzurro

La stagione dell’Inter di Simone Inzaghi si sta muovendo su un sottile binario sospeso tra la possibilità di conquistare obiettivi in grado di consacrarla tra le big europee e il forte rischio di chiudere l’annata senza neanche un trofeo all’attivo.

Nel primo caso la sensazione è che Simone Inzaghi conquisterebbe definitivamente quell’aura di intoccabilità che solo in pochi attualmente gli riconoscono – nell’eventualità che il tecnico piacentino porti a casa altri trofei nella stagione corrente confermerebbe la rara capacità di abbinare un gioco frizzante ed esteticamente splendido all’efficacia necessaria per conquistare dei titoli (ovvero quella stessa caratteristica che ha sancito l’immortalità per Pep Guardiola) -, nel secondo, al contrario, si potrebbero ribaltare gli esiti della parabola nerazzurra dell’ex Lazio.

Pare infatti che, nel caso in cui Inzaghi rimanesse a secco di trofei nell’annata in corso, crescerebbe la possibilità di un clamoroso distacco da Milano.

Molti tuttavia sembrerebbero giustificare a prescindere i potenziali insuccessi di Inzaghi, per via di un calciomercato nerazzurro che sostanzialmente da anni si costruisce sui rinomati colpi a parametro zero, che nella gran parte dei casi prendono in considerazione calciatori con un’esperienza piuttosto corposa, che difficilmente permettono di proiettarsi nel futuro come accadrebbe nel caso di un giovane promettente (basti pensare che l’Inter è la rosa più anziana dell’interno campionato).

Sull’onda di tale tendenza di Marotta e colleghi, nelle scorse settimane è emersa prepotentemente l’ipotesi che vedrebbe Mohamed Salah fare ritorno in Serie A e, nelle scorse ore, sono emerse novità in tal senso.

Marotta a mani vuote: Salah vuole restare al Liverpool

Nelle scorse settimane il popolo nerazzurro, galvanizzato dalle continue notizie che sembravano confermare le voci di corridoio, aveva iniziato a pregustare la possibilità di godersi un Salah che, seppur ormai 32enne, ha dimostrato nel recentissimo passato di essere in uno dei momenti calcisticamnete più solari di una carriera luccicante.

Attirato dalla possibilità di prelevarlo a parametro zero come accadrebbe ad uno squalo bianco con il sangue, Marotta avrebbe iniziato a tastare realmente le circostanze dell’affare ma, secondo quanto riportato dalla rivista francese Telefoot, le possibilità che ciò avvenga sono attualmente molto modeste.

Secondo i colleghi francesi, infatti, pare che la priorità di Salah sia quella di rinnovare il contratto con i Reds, evitando di finire in scadenza a giugno. Un aggiornamento che spegne inevitabilmente parte delle speranze dei tifosi nerazzurri, i quali credevano che, almeno per una volta, Inzaghi avrebbe potuto beneficiare di un campione già fatto e finito, senza la necessità di dover plasmare dal nulla le circostanze utili alla vittoria.