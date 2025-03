Squalifica prima di Roma-Athletic Bilbao, la decisione UFFICIALE dell’UEFA

Squalifica prima di Roma-Athletic Bilbao, è arrivata proprio in questi minuti la decisione UFFICIALE della UEFA. Ecco il provvedimento da Nyon

Sono passate più di due settimane, ma la UEFA, evidentemente, non ha dimenticato. Si parla infatti della gara d’andata contro il Porto, quella finita uno a uno che aveva mandato su tutte le furie Claudio Ranieri alla fine del match.

Il tecnico aveva parlato di Stieler, il direttore di gara di quella partita, e aveva parlato anche di Rosetti, il designatore arbitrale, non mandandole a dire e lanciando delle accuse che non sono passate inosservate. Il massimo organismo europeo ha aperto un’indagine sulla vicenda e pochi minuti fa è arrivata una decisione ufficiale. Si era anche parlato di una possibile squalifica di Claudio Ranieri, appunto, ma la UEFA ha deciso di non andare così dura contro i giallorossi.

Multa per la Roma: 20 mila euro a Ranieri

Nel comunicato ufficiale si legge infatti di una sanzione di 20euro per il tecnico della Roma per, appunto, quelle che sono state le sue dichiarazioni. Ma non solo: il club giallorosso dovrà inoltre pagare ulteriori 8.000euro per “atti di danneggiamento causati allo stadio” e altri 11.000euro per “condotta impropria della squadra”.

Sono trentanovemila, insomma, i soldi che i Friedkin dovranno sganciare per mettere a posto la situazione che si è venuta a creare. E tutti ricordiamo che è stata la prima volta nella quale Ranieri ha perso le staffe per un arbitraggio. Al tecnico giallorosso, così come a tutti i tifosi, non era andato sicuramente giù l’atteggiamento di un direttore di gara che durante il match aveva sbagliato tanto e che non ha mai tenuto in mano la situazione. Poi, nella gara di ritorno, Rosetti aveva deciso di mandare il francese Letexier, uno dei più importanti arbitri in circolazione, che ha fatto benissimo al di là di quello che è stato il risultato finale della partita dell’Olimpico.