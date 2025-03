Vlahovic pedina di scambio: la Juventus chiude i giochi

Vlahovic pedina di scambio. Sempre, e soltanto, il nome del centravanti serbo al centro del prossimo mercato estivo della Juventus.

La sfida di questa sera all’Allianz Stadium contro il Verona rappresenta molto di più di una gara apparentemente abbordabile per la Juventus di Thiago Motta.

Abbordabile come il play-off di Champions League contro il PSV Eindhoven che ha visto la compagine bianconera uscire amaramente a testa bassa dalla competizione più prestigiosa. Abbordabile come il quarto di finale di Coppa Italia disputato in casa contro l’Empoli e che ha segnato una delle pagine più nere della storia bianconera. Il Verona rappresenta pertanto una prova da non fallire per la Juventus per non rischiare di far saltare completamente un progetto che pare non ancora aver visto la piena luce. Ecco quindi che non soltanto i giocatori della rosa bianconera ma anche, e soprattutto, Cristiano Giuntoli e Thiago Motta rappresentano le figure sotto osservazione. E a rischio concreto di allontanamento.

Vlahovic pedina di scambio per Kolo Muani. Giuntoli ci spera

Tutti sotto esame in casa Juventus. Dopo però aver fallito tutti gli obiettivi alla formazione di Thiago Motta non può assolutamente sfuggire il raggiungimento della zona Champions League.

Inevitabile, però, pensare alla stagione che verrà, quella dell’ennesimo riscatto della Juventus. Ed il mercato rimane pur sempre il riferimento primario. Giocatori in uscita che dovranno essere sostituiti nella maniera migliore. Occorre, però, anche chiudere trattative già aperte a gennaio. Su una di queste l’insider di mercato, Ekrem Konur, ci ha informato riguardo gli ultimi sviluppi: “La Juventus e il PSG hanno preso in considerazione uno scambio tra Kolo Muani e Vlahovic“. Ipotesi di mercato messa pertanto sul tavolo e sulla quale le due società stanno compiendo le reciproche valutazioni.

L’attaccante francese, arrivato in prestito a gennaio dal club parigino, è una delle poche note liete stagionali in casa Juventus. Il serbo rappresenta, invece, la solita variabile impazzita con in più un carico da undici rappresentato dal suo ormai insostenibile ingaggio. Appare sempre più chiaro come il futuro di Dusan Vlahovic alla Juventus sia ormai giunto ai titoli di coda, soprattutto in caso di un ulteriore rifiuto di rinnovo di contratto. Lo scambio Randal Kolo Muani-Dusan Vlahovic risolverebbe due problemi in un colpo solo per la Juventus. Il direttore tecnico, Cristiano Giuntoli, spera che, per una volta, la buona sorte si ricordi di lui.