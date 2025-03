Addio Roma e firma in Serie A: hanno già chiuso

Addio Roma e firma in Serie A: in pochi mesi è cambiato tutto ma l’assalto è già stato programmato. Ecco come potrebbe andare a finire la questione

Dai fischi agli applausi. Da un addio che sembrava certo ad una maglia da titolare anche giovedì sera contro l’Athletic Bilbao nella partita più importante della stagione. Sono cambiate tantissime cose da quando Claudio Ranieri si è seduto sulla panchina della Roma. Molti giocatori che sembravano spenti sono tornati a vivere, a metterci l’anima. Solo con Pellegrini, per il momento, il tecnico non ci è riuscito del tutto, ma c’è ancora un po’ di tempo.

Ci è riuscito anche con Bryan Cristante, che contro il Como domenica scorsa è stato decisivo. Pochi minuti dopo l’ingresso in campo al posto di uno spento Koné, il centrocampista si è inventato un lancio per Rensch che di prima intenzione ha servito Dovbyk per il gol che ha deciso la partita. Basterà per farlo rimanere a Roma anche il prossimo anno?

Addio Cristante in Serie A: la Fiorentina prepara l’assalto

A questa domanda non c’è risposta certa, ma diciamo che rimane una situazione difficile. Lo scorso gennaio, Cristante, è stato davvero vicino all’addio con un assalto della Fiorentina prima, ma anche di Juventus e Inter nelle ultime ore di trattative. Poi, come sappiamo, non se n’è fatto nulla ma secondo Il Messaggero in edicola questa mattina in estate, un’altra offerta, potrebbe arrivare. Ma da chi?

Sempre dalla Viola, che si rifarà sotto. Un altro tentativo non è del tutto da escludere viene messo nero su bianco. E quindi Cristante potrebbe salutare. Certo, se continuasse comunque a giocare come sta facendo al momento, e tenendo conto di una dote che non si può nascondere, quella della duttilità (all’occasione può essere impiegato anche come difensore centrale) allora le cose realmente potrebbero cambiare da qui ai prossimi mesi. E molto passa anche dalla prestazione di giovedì prossimo, quando prenderà il posto di Paredes squalificato contro una formazione, quella spagnola, che è velenosa, molto, e che potrebbe creare dei grossi problemi. Vedremo.