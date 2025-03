Calciomercato Roma, doppio colpo in Serie A: la firma del nuovo allenatore

Calciomercato Roma, doppio colpo in Serie A. Mentre la Roma di Claudio Ranieri corre su tutti i fronti, ve n’è un’altra che sta per nascere. Ma guidata da chi?

Nonostante abbia tirato fuori la Roma dalle pericolose sabbie mobili in cui era immersa a causa di un orribile, ed inimmaginabile, inizio di stagione, Claudio Ranieri sembra appartenere ad un presente che sa già di passato.

Una situazione dovuta anche, e soprattutto, all’accordo che lo ha portato sulla panchina della Roma. Contratto fino al 30 giugno 2025 e poi via ad una carriera dirigenziale. Rigorosamente a tinte giallorosse. Per il tecnico romano un presente datato cui a breve seguirà, giocoforza, l’annuncio da parte della Roma del nome di colui che ne andrà a raccogliere la pesante eredità. Da settimane la società giallorossa è al lavoro così come da settimane i media tentano, disperatamente, di comprendere i disegni della società capitolina per identificare il profilo prescelto.

Calciomercato Roma. Con il nuovo tecnico anche due acquisti

Un giorno dopo l’altro, un nome dopo l’altro. Sono già numerosi i nomi di tecnici top accostati alla società giallorossa. Uno dei primi è stato Massimiliano Allegri.

Le più recenti attenzioni dei media si sono concentrate su Gian Piero Gasperini. Il suo annuncio che quella in corso potrebbe essere l’ultima stagione all’Atalanta ha acceso i riflettori sul tecnico di Grugliasco in ottica Roma. Ma non sarà il tecnico della formazione orobica il successore di Claudio Ranieri. Le ultime sul futuro allenatore della Roma sono di dajeromatv.it. Il nome nuovo, e giusto, è quello di Vincenzo Italiano, attualmente alla guida del Bologna. Dopo la felice esperienza alla Fiorentina il tecnico di Karlsruhe si sta facendo valere anche nell’Emilia rossoblù.

Giovane, ambizioso e con idee di calcio chiare, innovative e vincenti. Tutte caratteristiche che a Trigoria apprezzano molto. Un importante acquisto in panchina che ne comporterebbe, come naturale conseguenza, altri due prestigiosi in campo. Il primo è Alexis Saelemaekers che verrebbe riscattato dal Milan, mentre il secondo è Jhon Janer Lucumì, difensore del Bologna e della nazionale colombiana, uno dei segreti dalla compagine rossoblù targata Vincenzo Italiano. Un giorno dopo l’altro, un nome dopo l’altro. Gian Piero Gasperini è già il passato. Il futuro tecnico della Roma ha il volto di Vincenzo Italiano.

Almeno fino alla prossima soffiata.