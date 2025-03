Calciomercato Roma, nuova firma sudamericana: affare a cifra tonda

Calciomercato Roma, nuova firma sudamericana per migliorare la squadra. Prezzo a cifra tonda già fissato: le ultime.

​La Roma sta vivendo un periodo di forma importante, che ha visto la squadra di Ranieri imporsi in rimonta contro il Como, estendendone così imbattibilità a undici partite consecutive in Serie A. Sotto la guida esperta del mister romano, i giallorossi hanno scalato la classifica, posizionandosi all’ottavo posto con 43 punti, superando il Milan. ​

La partita contro il Como, disputata allo Stadio Olimpico, ha visto la Roma inizialmente in svantaggio a causa di un gol di Da Cunha. Tuttavia, l’espulsione di Smolcic al 50° minuto ha cambiato le sorti dell’incontro. Ranieri ha effettuato cambi decisivi, inserendo Saelemaekers e Cristante, che hanno dato nuova linfa alla squadra. Il primo ha pareggiato poco dopo il suo ingresso, seguito dal gol vittoria di Dovbyk al 76°, che ha completato la rimonta al termine di una bella azione propiziata proprio dal gran passaggio del numero 4, da poco entrato. ​

Questo successo rappresenta la quarta vittoria consecutiva per la Roma in campionato, che ha mostrato una solidità difensiva e una capacità di reazione che mancavano nelle fasi iniziali della stagione. L’arrivo di Ranieri ha portato una ventata di fiducia e determinazione, elementi fondamentali per la risalita in classifica. ​

Calciomercato Roma, 5 milioni per la firma messicana: le ultime su Reyes

Ora l’attenzione si sposta sull’Europa League, dove la Roma affronterà l’Athletic Club negli ottavi di finale. La presenza di Oihan Sancet nella lista dei convocati dell’Athletic aggiunge ulteriore interesse alla sfida, considerando il suo recente recupero da un infortunio.

Parallelamente, il calciomercato inizia a scaldarsi con voci che coinvolgono la Roma. Secondo recenti indiscrezioni da Tv Azteca, il difensore messicano dell’América, Israel Reyes, potrebbe essere nel mirino del club capitolino. La sua versatilità e le prestazioni convincenti nel campionato messicano hanno attirato l’attenzione degli osservatori europei, rendendolo una potenziale opzione per rafforzare la retroguardia giallorossa.

​Nato il 23 maggio 2000 a El Grullo, Jalisco, ha iniziato la sua carriera professionistica con l’Atlas nel 2019, per poi trasferirsi al Puebla, dove ha collezionato 57 presenze e segnato 6 gol. Nel 2023, è passato al Club América, dove ha continuato a distinguersi come difensore centrale affidabile. Secondo la medesima fonte, Reyes ha un contratto con l’América fino a dicembre 2026, con un valore di mercato stimato intorno ai 4 milioni di dollari.