Chiesa ritorna in Serie A: la formula che accontenta tutti

Il futuro di Federico Chiesa potrebbe regalare sorprese invitanti a stretto giro di posta: ecco tutte le condizioni

Il poco minutaggio che gli ha riservato Arne Slot in una stagione che definire tribolata sarebbe solo ed esclusivamente un eufemismo potrebbe alla fine spingere Federico Chiesa a lasciare anzitempo il Liverpool. Dall’inizio della stagione, infatti, l’ex jolly offensivo della Juventus ha collezionato soltanto 10 sporadiche presenze per un totale di 370 minuti di gioco.

Certo, la concorrenza non sta sicuramente aiutando il figlio d’arto. Con un Salah in versione scintillante, gli spazi di manovra per l’esterno italiano sono ridotti al lumicino. Quella che si sarebbe dovuta configurare come un’autentica luna di miele, in sostanza, si sta rivelando una tappa piuttosto tribolata per Chiesa dopo la fine burrascosa della sua esperienza con la maglia della Juventus. E così, dopo aver sborsato 12 milioni di euro più tre di bonus per acquistarlo a titolo definitivo soltanto un’estate fa, i Reds potrebbero aprire alla formula del prestito per rivalutare un calciatore il cui cartellino si sta lentamente deprezzando. Del resto non sono pochi i club di Serie A che già nei mesi scorsi hanno provato a sondare il terreno per capire la fattibilità dell’operazione.

L’Inter non molla Federico Chiesa: cifre e formula del nuovo assalto

A fare il punto della situazione su una situazione che potrebbe regalare improvvisi colpi di scena è Interlive.it. Secondo quanto riferito, alla luce del restyling offensivo che chiamerà i nerazzurri ad intervenire in maniera oculata sul mercato, l’Inter è pronta a rifarsi sotto per Chiesa.

Gli addii a parametro zero sia di Arnautovic che di Correa libereranno infatti risorse sufficienti per dare l’assalto ad un nuovo attaccante con cui rivitalizzare un reparto al quale neanche l’innesto di Taremi ha offerto grandi garanzie. Troppo sulle spalle di Lautaro Martinez e Thuram, l’attacco non sta regalando quella varietà in termini di gol che l’area tecnica nerazzurra si auspicava. E così, l’Inter è intenzionata a riannodare i fili del discorso con l’entourage di Chiesa, alla cui porta avevano bussato in passato anche Napoli e Roma.

A distanza di mesi, c’è un dettaglio in più da non trascurare: il Liverpool potrebbe infatti aprire alla formula del prestito oneroso con diritto di riscatto che garantirebbe importanti spazi di manovra per i club di manovra. Ad ogni modo, resta da capire quanto l’ex Juve sia disposto ad abbassarsi l’ingaggio che attualmente percepisce a Liverpool (7,5 milioni di euro). Al momento un’idea, in futuro chissà…