Da Ancelotti a Gasperini, Totti dice tutto: “Tanto non viene…”

Totti ha parlato di tutto a Viva El Futbol, con Adani, Cassano e Ventola. Da Ancelotti a Dybala passando per la firma in Serie A. Ecco le parole del capitano

Francesco Totti è stato ospite del programma di Adani, Cassano e Ventola, Viva El Futbol. E ha toccato diversi temi. Anche quello del prossimo allenatore della Roma. “Per vincere gli Scudetti servono grandi allenatori, ma soprattutto grandi giocatori. La Roma ha bisogno di qualche giocatore forte in più per alzare il livello. Ora è medio-alta, tra sesto e quinto posto. Non di più. Ci sono squadre più forti in questo momento. Se dovessi dire un allenatore? Adesso Ranieri sta facendo bene, non so se gli daranno un’altra chance il prossimo anno. Roma è particolare: quando le cose vanno bene, restano sullo stesso pensiero. Se lui decidesse di rimanere punteranno su di lui. Vediamo le ultime partite che mancano a che punto arriverà”.

Poi Cassano ha chiesto a Totti un nome, non contento della risposta precedente. E l’ex 10 dice la sua:”Ancelotti. Ma tanto non viene. Se dovesse venire un grande allenatore come Ancelotti direbbe: ‘Ok vengo, ma la squadra? Se è questa non vengo. Mi devi cambiare qualcosa’. L’assetto, la spina dorsale… Gli allenatori partono tutti dalla spina dorsale. Ndicka è bravo, poi però bisogna vedere come gioca l’allenatore che prendi”. “Gasperini non mi fa impazzire – ha aggiunto – De Zerbi mi piace tanto, diventerà un grande allenatore, ma a Roma sarebbe un punto interrogativo”.

Totti, da Dybala alla firma in A

Poi ha parlato di Dybala: “In questo momento – ha sottolineato – è il migliore in Italia. Quando ha la palla canta. Prima si fermava, adesso è una macchina”. “Sono sempre stato un capitano umile e rispettoso, forse anche troppo buono. Ho sempre difeso i miei compagni”.

E sul ritorno in campo, una rivelazione sulla squadra che lo voleva: “Potevo firmare davvero in Serie A. Poi avrei dovuto cambiare tante cose, mi sarei dovuto trasferire, dovevo andare a vivere vicino a Cassano, ma immagina”, e siccome Cassano vive a Genova, è evidente che era proprio i liguri rossoblù a volere Totti. E infine, il capitano, ha fatto chiarezza pure sulle parole di Moratti: “Sensi avrebbe fatto carte false per me, non mi avrebbe mai ceduto. Moratti mi voleva a tutti i costi e mi è dispiaciuto quando ha detto questa cosa, per me è un signore”.