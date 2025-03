Osimhen alla Juventus: clausola modificata e firma prenotata

Victor Osimhen è al centro dei piani della Juventus del futuro? Ecco le ultime sull’avvenire del bomber del Galatasaray

Nel corso delle ultime settimane l’avventura di Thiago Motta all’interno del centro sportivo di Vinovo ha iniziato ad assumere delle tinte da thriller drammatico non indifferenti, in grado persino di alimentare i dubbi della tifoseria in merito all’avvenire del tecnico italo-brasiliano.

In questo momento la tensione, anche e soprattutto con i colleghi giornalisti in conferenza, è ai massimi storici, nonostante, al netto dell’eliminazione dalla Champions e dalla Coppa Italia, la classifica stia indubbiamente sorridendo ai piemontesi.

Il quarto posto a tre punti dal podio e a sei dalla vetta descrivono una situazione ben diversa da quella degli scorsi anni (la Juve lo scorso anno ha chiuso a più di venti punti dal primo posto e l’anno prima a quasi trenta lunghezze di distacco), in grado di fungere da feconda impalcatura per la costruzione di un progetto solido che, già dal prossimo anno, potrà restituire dei risultati di pregio.

La permanenza del tecnico ex Bologna è tutt’altro che scontata, ma una cosa è certa: Giuntoli e colleghi daranno il via ad una nuova ristrutturazione dell’organico bianconero nel corso dell’estate. Che questa avverrà o meno in relazione alle esigenze di mister Motta è ancora da accertare, ma è fuor di dubbio che l’ex direttore sportivo del Napoli tenterà di assemblare una rosa infallibile. Nelle ultime ore sono emerse delle indiscrezioni di rilievo in merito al tema più discusso delle ultime settimane: il centravanti.

Lo United punta forte su Sesko: si libera la strada per Osimhen

L’attuale duello tra Kolo Muani e Vlahovic per la conquista della titolarità è indubbiamente affascinante se osservato dall’esterno, tuttavia per i vertici bianconeri sarà indispensabile trovare una quadra entro luglio, quando occorrerà effettuare delle valutazioni in merito al cavallo su cui puntare.

Da una parte abbiamo un Vlahovic sempre meno in armonia con il sistema di gioco di Motta e costantemente corteggiato da alcuni blasonati esponenti della Premier League, dall’altra ecco Kolo Muani, attuale proprietà del PSG, il quale, per via della natura del prestito secco, da luglio in poi non sarà legato in alcun modo alla Vecchia Signora.

Insomma… Potrebbero verificarsi le circostanze per cui entrambi abbandonino Torino e, a quel punto, i vertici bianconeri potrebbero soffermare tutte le proprie attenzioni nei confronti di Victor Osimhen. Il bomber attualmente ancora di proprietà del Napoli è intenzionato a tornare a incidere nei campionati più ambiti del Vecchio Continente e sono diverse le contendenti per il suo cartellino.

Le ultime, tuttavia, sembrerebbero suggerire che i bianconeri potrebbero essersi liberati di una delle rivali più ingombranti per la corsa a Osimhen, dato che, secondo quanto riportato da Teamtalk, lo United di Amorim avrebbe ricevuto il via libera per ingaggiare Benjamin Sesko del Lipsia (un altro dei bomber più in vista del panorama calcistico europeo).