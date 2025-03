Scambio con Chiesa e addio Juve: accordo da 45 milioni

Scambio con Chiesa e addio Juventus: l’accordo si potrebbe trovare sulla base di 45milioni di euro. Ecco l’intenzione del Liverpool di Slot

Il Liverpool di Arne Slot si avvia a vincere la Premier League con largo anticipo e si giocherà le proprie possibilità di vittoria della Champions grazie a Salah, soprattutto, un vero e proprio trascinatore, ma anche alle intuizioni di un allenatore che non aveva un compito facile dovendo sostituire Klopp. La scelta dei dirigenti Reds si è rivelata giusta la scorsa estate. Ma qualche intoppo c’è comunque stato.

Uno su tutti, almeno fino al momento, è stato l’innesto di Federico Chiesa. Solamente 3 presenze in Premier per l’ex Juventus che rischia, anche, di non ricevere la medaglia della Premier, qualora il Liverpool vincesse il campionato. Sì, la federazione d’Oltremanica considera vittoriosi chi almeno nel corso dell’anno ha piazzato 5 presenze. Siamo sicuri che alla fine ci arriverà, ma è sicuramente un dato, a marzo, che fa pensare. Arrivato come uno dei possibili punti fermi, Chiesa anche per via di qualche infortunio non e riuscito a mettersi in mostra. E non è detto che rimanga l’anno prossimo anche perché, il Liverpool, ha già in mente quello che potrebbe essere l’erede.

Il Liverpool vuole Lookman: pronto l’assalto

Ademola Lookman è un nome che piace in Inghilterra e dopo la rottura con Gasperini – anche se pure il tecnico dovrebbe andare via – il suo addio è quasi certo. Ci è andato vicino l’anno scorso, con il Psg che alla fine si è tirato indietro. Ma tra qualche mese il Liverpool sarebbe pronto a rimettere in piedi un assalto vero e proprio con 45 milioni di euro da versare nelle casse dell’Atalanta. Basteranno? Di certo la cifra attira, e anche molto, i Percassi.

Lookman, come sappiamo, è entrato nel mirino della Juventus, ma Team Talk, che riporta la notizia di questo possibile trasferimento, sottolinea come la Dea non sembra essere del tutto intenzionata a cedere il giocatore in Italia, soprattutto ad una contendente per un posto europeo l’anno prossimo. E questo aprirebbe ovviamente le porte al Liverpool, ma occhio anche a Chelsea e Newcastle, viene scritto.