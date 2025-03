Tegola Roma, UFFICIALE: doppia lesione e operazione immediata

In casa Roma, proprio nel corso di questo pomeriggio, bisogna registrare un comunicato ufficiale su una brutta tegola.

La Roma sta vivendo un grandissimo momento. Oltre ad aver eliminato il Porto nel play-off di Europa League, infatti, la squadra di Claudio Ranieri ha vinto le ultime quattro partite di campionato.

Anche domenica contro il Como di Cesc Fabregas, dunque, la Roma è riuscita ad ottenere i tre punti, anche se con molta sofferenza. I giallorossi, infatti, sono riusciti a ribaltare con Saelemaekers e Dovbyk il gol dei comaschi con Da Cunha.

Archiviato il successo di domenica scorsa contro il Como, quindi, la Roma è attesa dall’andata dell’ottavo di finale di Europa League contro l’Athletic Bilbao. Tuttavia, in attesa della gara contro i baschi, in casa giallorossa bisogna registrare un brutto infortunio.

Roma Femminile, Giada Greggi out per infortunio: i dettagli

Giada Greggi, come riportato dalla stessa Roma, ha riportato una lesione alla spalla sinistra con lesione all’ancora bicipitale a tutto spessore del sovraspinato. La centrocampista verrà operata nei prossimi giorni.

Mister Alessandro Spugna, dunque, dovrà fare a meno per qualche gara della Greggi, già a partire della semifinale di ritorno di domani di Coppa Italia contro il Sassuolo. Si riparte dall’1-3 dell’andata a favore delle giallorosse.

Se la Roma femminile dovesse andare in finale, di fatto, realizzerebbe una cosa mai successa prima, visto che nessuna squadra è riuscita prima a centrare per cinque volte l’atto conclusivo della Coppa Italia. La finale di quest’ultima, tra l’altro, potrebbe giocarsi a Como, anche la FIGC non ha preso una decisione definitiva.