Dybala dopo Messi: clausola pagata e addio Roma

Le ultime eccezionali prestazioni dell’argentino non sono passate inosservate: la big potrebbe decidere di affondare il colpo a luglio

‘C’è una Roma con Dybala e una Roma senza‘. La frase, cruda e netta nella sua verità, fu pronunciata da tal Josè Mourinho nel primo anno di matrimonio tecnico tra l’allenatore portoghese e la stella argentina. Una sentenza, impreziosita dal verdetto inappellabile del campo, fatta propria anche da Claudio Ranieri, che ha citato il collega portoghese giusto qualche settimana fa. E se lo dicono loro, c’è da crederci.

Già oggetto di infinite speculazioni di mercato sia per via della sua abbordabile clausola d’uscita – 12 milioni, sebbene esercitabile solo in determinati periodi prestabiliti dal vecchio accordo col club giallorosso – sia a causa di un rinnovo automatico del contratto in scadenza a giugno 2025 che sarebbe scattato – come poi accaduto – solo al verificarsi di condizioni che in autunno parevano ancora in bilico, la Joya è rimasto a Roma. Rifiutando, parliamo della scorsa estate, il ricco contratto proposto dall’Al-Qadsiah e chiudendo le porte, durante il mercato invernale, al pressing feroce del Galatasaray.

Mai decisione fu più saggia sia per il calciatore, protagonista di un’annata a cinque stelle, sia per la stessa Roma, che grazie ai sui colpi di genio e alla sua classe ha risalito prepotentemente la classifica. Meritandosi il temporaneo primato di miglior squadra italiana, punti alla mano, nell’anno solare 2025.

Il rovescio della medaglia ovviamente risiede nel grande interesse che l’argentino ha suscitato attorno alla sua figura. Dall’Atletico Madrid al Manchester United passando per il Manchester City, sono parecchie le big che hanno intenzione di corteggiare il fantasista, ora legato alla Roma fino al 2026. Ma sempre con quella ‘pericolosa’ clausola.

Dybala erede di Messi: pazza idea Barcellona

L’ultima indiscrezione arriva dalla Spagna, dove il portale esperto di mercato ‘Fichajes.net’ ha lanciato la provocazione Barcellona come ultima, ma non in ordine d’interesse, pretendente sul sudamericano. Da quelle parti è infatti ancora vivo – e non potrebbe essere altrimenti – l’indelebile ricordo dell’epopea di successi segnata da Sua Maestà Leo Messi. Indovinate quale giocatore, per caratteristiche, piede preferito, genio e curiosamente anche nazionalità, potrebbe far rivivere l’illusione di avere una copia della ‘Pulga’ nel proprio club? Ma ovviamente Dybala.

Il club blaugrana, al netto del pressing portato su attaccanti del lignaggio di Rafael Leao, Momo Salah, Jonathan David e Marcus Rashford, potrebbe fare il blitz decisivo dalle parti di Trigoria. La già citata clausola da 12 milioni, pagabile dal 1 al 15 luglio prossimi, rappresenta una vera calamita per il nuovo disegno del DS Deco.

L’ultima parola spetterebbe ovviamente al numero 21, ansioso di conoscere, come tutti i tifosi capitolini, il nome del nuovo tecnico della Roma. Forse anche da questo profilo passerà la decisione dell’argentino di continuare a vestite i colori giallorossi.