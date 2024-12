Dybala-Galatasaray, non è finita: offerta da capogiro

Non si placano le voci su un possibile addio anticipato a gennaio del fuoriclasse argentino: ritorno di fiamma e offerta da capogiro

È tornato, e si vede. È in buone – anzi ottime – condizioni fisiche, e i risultati sono lì, sotto gli occhi di tutti. Aveva ragione, tanto per cambiare, Claudio Ranieri, a dire di voler gestire in una certa maniera Paulo Dybala, per consentire al calciatore di tornare progressivamente in forma in vista di un impiego non più a singhiozzo, non più per metà partita, ma per tutta la durata dell’incontro. Come del resto accaduto nell’ultima uscita dei giallorossi a San Siro, alla ‘Scala del Calcio’, dove Dybala ha lasciato il suo marchio.

Non segnava a Milano – per lo meno contro il Milan, perché contro i nerazzurri l’argentino ha lasciato spesso il segno quando giocava nella Juve – da dieci anni, la Joya. Erano i tempi del Palermo, quelli di un diamante grezzo che il club bianconero decise di prendere sotto la propria ala per farlo sbocciare definitivamente, contribuendo a renderlo un campione. Ora quel fuoriclasse è un patrimonio della Roma, al netto di incessanti voci di mercato, di clausole, di rinnovi automatici, di richiami dalla natìa Argentina, e di una fragilità fisica che forse – facciamo i debiti scongiuri – potrebbe tornare a tormentarlo.

Oggi Dybala è il leader tecnico di una squadra che sta provando faticosamente a dare continuità di risultati, oltre che di prestazioni. Buoni i segnali contro il Milan, in una gara che, con maggior cattiveria sotto porta, la Roma avrebbe potuto portare a casa. Passando così un Capodanno all’insegna dei festeggiamenti per il ritorno ad una vittoria corsara che manca dall’aprile scorso. Così non è stato, nonostante la perla (di destro!) del fantasista di Laguna Larga.

Dybala, il Galatasaray non molla: ingaggio da capogiro

(Ri)messo al centro del progetto da mister Ranieri – che solo una volta, nella conferenza prima di Roma-Parma, aveva ventilato la possibilità che il calciatore non fosse contento a Roma – l’argentino continua ad essere corteggiato dal Galatasaray, il club che più di tutti si sta interessando al suo acquisto.

I siti turchi ‘Fotomac.com‘ e ‘Ntvspor.net‘ hanno svelato la nuova strategia del club turco per il 21 giallorosso. Il Galatasaray ha intenzione di offrire al sudamericano un ingaggio di 20 milioni di euro netti per 2 stagioni e mezzo. Ovvero da gennaio 2025 al giugno 2027. La volontà è dunque quella di strappare il calciatore alla Roma già nel mercato di riparazione, ma senza pagare alcun indennizzo al club capitolino.

Qualora Ghisolfi chiedesse – e c’è da giurare che eventualmente lo farebbe – un corrispettivo per la partenza anticipata del suo gioiello, la dirigenza turca abbasserebbe la cifra da destinare al giocatore. Con conseguente ovvia riapertura del dialogo, alla ricerca di un compromesso, con l’agente Carlos Novel.

La società di Istanbul sta dunque per tornare su Dybala con intenzioni serie, che però non prevederebbero alcun tornaconto economico per la Roma. Difficile che, in siffatta situazione, a Trigoria abbocchino al disegno dei capoclassifica della Superlig.