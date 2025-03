Addio Roma e firma bianconera: ha già accettato

Addio Roma e firma bianconera, la comunicazione è già arrivata: ha detto sì. Le ultime di calciomercato.

La Roma sta attraversando un periodo particolarmente positivo, caratterizzato da una serie di vittorie che l’hanno rilanciata in classifica. L’ultimo successo contro il Como per 2-1 ha rappresentato la quarta vittoria consecutiva in campionato, consentendo ai giallorossi di superare il Milan e di avvicinarsi concretamente alla zona Europa.

Un cambio di marcia significativo rispetto alla prima parte di stagione, in cui la squadra aveva faticato a trovare continuità. L’arrivo di Claudio Ranieri in panchina ha dato nuova linfa alla squadra, permettendole di ritrovare compattezza e fiducia nei propri mezzi. Il tecnico romano, subentrato in un momento critico, ha saputo imprimere la sua impronta, trasformando la Roma in una formazione solida ed efficace. L’ultima volta che il club aveva messo insieme una striscia di risultati simile risaliva al 2020, un dato che sottolinea la portata della rinascita attuale.

Uno dei protagonisti di questa crescita è senza dubbio Alexis Saelemaekers. Arrivato in prestito dal Milan la scorsa estate, il belga ha trovato nella Capitale il contesto ideale per esprimere il suo talento. Il gol realizzato contro il Como è solo l’ennesima conferma del suo ottimo stato di forma, e le sue prestazioni stanno convincendo la dirigenza romanista a valutare seriamente un acquisto definitivo. Tuttavia, la trattativa non sarà semplice.

Calciomercato Roma, gran ritorno in Premier per Abraham: ha già deciso

Dall’altra parte, il Milan ha accolto Tammy Abraham, giunto a Milano nello stesso periodo dell’arrivo dell’esterno belga nella capitale. Nonostante un inizio promettente, l’attaccante inglese non è riuscito a imporsi come sperato, segnando otto gol e fornendo quattro assist in 35 presenze stagionali.

La dirigenza rossonera, alle prese con una probabile rivoluzione estiva, sembra orientata a non esercitare l’opzione per l’acquisto definitivo di Abraham, che potrebbe quindi fare ritorno alla Roma al termine della stagione. Secondo quanto riportato da TEAMtalk, nello specifico, una chiosa ad una questione che sta interessando giallorossi e rossoneri potrebbe arrivare proprio dalla Premier League.

Stando a quanto si legge, infatti, il West Ham e l’Everton hanno già chiesto informazioni, mentre Newcastle, Nottingham Forest, Fulham e Leeds monitorano la situazione. Abraham, dal canto suo, è aperto a un ritorno in Inghilterra, ma valuterà con attenzione le offerte prima di scegliere la prossima destinazione. Si attendono sviluppi nelle prossime settimane.