Calciomercato Roma, colpo rossonero: la Juve l’ha già salutato

Calciomercato Roma, la Juventus lo ha già salutato: colpo rossonero ‘prenotato’. Le ultime in casa giallorossa.

La Roma si trova in un momento cruciale della stagione, con risultati importanti che potrebbero presto delineare il futuro del club. Dopo un periodo di relativa stabilità, la squadra giallorossa si gioca ora la qualificazione alle competizioni europee, un obiettivo fondamentale per il prestigio e le ambizioni della società.

Negli ultimi incontri, la Roma ha ottenuto risultati più che nobili, con un filotto di vittorie in grado di dare fiducia alla squadra, ora attesa dal tutt’altro che banale incrocio in Europa League con l’Athletic Bilbao. Parallelamente, l’attenzione è già rivolta al calciomercato estivo, che potrebbe portare cambiamenti significativi.

La scelta dell’allenatore per la prossima stagione è un tema centrale: la dirigenza sta valutando diversi profili, con l’obiettivo di dare continuità al progetto tecnico. Anche la rosa subirà modifiche, con partenze e nuovi innesti per rafforzare un organico che necessita di maggiore profondità e qualità in alcuni reparti chiave. Inoltre, si parla di possibili cambi dirigenziali, con voci che suggeriscono un riassetto nelle posizioni chiave del club.

Calciomercato Roma, la Juventus non ha dimenticato Leo Ortiz

La tifoseria, sempre appassionata e vicina alla squadra, attende risposte concrete dalla società, continuando a palesare un indefesso sostegno in una parentesi attualmente più serena e in grado di poter apportare grandi novità in una stagione fino a qualche tempo fa a dir poco infelice. La Roma ha davanti a sé settimane cruciali per il proprio futuro, tra lotta per l’Europa e strategie per il prossimo mercato: la posta in gioco è alta, e ogni dettaglio potrebbe fare la differenza.

Da questo punto di vista, non sfuggano le ultime informazioni provenienti dal Brasile e relative agli interessi giallorossi per un giocatore accostato di recente anche alla stessa Roma. Ci riferiamo a quanto riportato da BolaVip, che parla di una Juventus che continua a monitorare la situazione di Léo Ortiz, difensore centrale del Flamengo.

La Vecchia Signora potrebbe avanzare un’offerta nella prossima sessione di mercato. Il centrale classe 1996 si è confermato tra i migliori acquisti del club carioca nel 2024 e sta vivendo un’ottima stagione, attirando l’attenzione di diversi club europei. Nonostante l’interesse della Juventus, finora non è stata presentata alcuna offerta ufficiale, ma il club bianconero non esclude un affondo nella finestra estiva.

A Torino, Giuntoli e colleghi se ne erano già interessati durante il calciomercato invernale, salvo poi mollare una presa che potrebbero ben presto riprendere.