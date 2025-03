Game over Allegri, ‘diavoleria’ da 110 milioni: esonero già scritto

Il sorpasso ‘ai danni’ di Massimiliano Allegri si è ormai materializzato: non tornano più indietro. Lo scenario

Da quando è stato congedato in maniera burrascosa dalla Juventus, Massimiliano Allegri si è preso del tempo per analizzare con raziocinio le prossime mosse. La voglia di tornare a fare la voce grossa in una panchina importante è tanta così come il desiderio di immergersi in un progetto in grado di valorizzarne le qualità.

Il richiamo della Serie A è tutt’altro che sopito anche se la Roma sembrerebbe aver messo altri tipi di profili in cima alla lista dei suoi desideri. E così, dopo aver visto improvvisamente sfumare la possibilità di volare in Arabia, Allegri sta continuando a guardarsi intorno alla ricerca della soluzione più congeniale. Tuttavia, almeno fino a questo momento, non sembrano stagliarsi proposte concrete all’orizzonte nonostante indiscrezioni e pour parler sempre più frequenti. E così, a qualche mese di distanza dai sondaggi esplorativi effettuati dal West Ham, negli ultimi giorni sono ritornate prepotentemente in auge le voci riguardanti un possibile approdo di Allegri sulla panchina del Manchester United.

Niente Allegri, lo United sceglie Xavi: Araujo e De Jong le (possibili) richieste

L’allenatore italiano sarebbe infatti finito nella short list dei Red Devils alla luce delle difficoltà riscontrate da Amorim. Al tredicesimo posto in classifica in Premier League a causa dei soli 33 punti ottenute nelle 27 partite fin qui disputate, il Manchester United è lontano anni luce dagli obiettivi stagionali. Procrastinata fino a questo momento, l’ipotesi di un nuovo ribaltone in panchina è un’ipotesi tutt’altro che irrealistica.

Secondo quanto riferito da Team Talk, però, il primo nome sulla lista dei desideri del club inglese non sarebbe Allegri ma Xavi. Con il tecnico spagnolo i contatti andrebbero avanti da tempo al punto che l’ex Barcellona avrebbe già avanzato delle specifiche richieste di mercato con cui puntellare l’organico. Nell’intento di dare man forte ad un organico che anche in questa stagione sta evidenziando importanti limiti strutturali, il tecnico spagnolo avrebbe cerchiato in rosso i primi due obiettivi di mercato nel caso in cui decidesse di accettare la panchina del Manchester United. Ci stiamo riferendo ad Araujo – vecchio pallino della Juventus che però ha recentemente rinnovato con il Barcellona – e De Jong. La spesa complessiva – al di là delle inevitabili trattative che ne deriverebbero – si aggirerebbe sui 110 milioni di euro. Scenario da monitorare con estrema attenzione: lo United è pronto ad un’altra clamorosa rivoluzione tecnica, questa volta con Xavi in panchina.