Il veto di Sarri chiude Milan-Roma: panchine sottosopra in Serie A

Arriva un veto inaspettato che cambia le carte in tavola per quanto concerne due panchina importanti in Serie A: Milan e Roma potrebbero essere perfette per Sarri

L’ex tecnico della Lazio e del Napoli è ancora alla ricerca di una panchina e di un progetto adeguato e sta aspettando la chiamata giusta. L’idea è quella di accettare solo un grande club, ma ora c’è un problema legato alla figura del prossimo direttore sportivo.

Ci sono due squadre in Serie A che stanno cercando di creare un nuovo assetto tecnico interno. Milan e Roma hanno avuto dei problemi simili in questa stagione e guarda caso si trovano relegate all’ottavo e nono posto in classifica, con il sorpasso dei giallorossi appena avvenuto nell’ultima giornata. Le proprietà americane non stanno gestendo al meglio il malcontento dei tifosi, che sta crescendo di settimana in settimana e soprattutto a San Siro è diventato quasi insopportabile.

I rossoneri stanno per annunciare anche un nuovo ds, mentre nella Capitale regge per il momento il ruolo di Ghisolfi, che sarà affiancato a livello dirigenziale proprio da Claudio Ranieri, a partire da giugno. Proprio la scelta da parte di Ibrahimovic, Furlani e Cardinale del nuovo responsabile dell’area tecnica può incidere pesantemente sull’eventuale scelta di Sarri.

Tare al Milan complica la pista Sarri: la Roma può tornare tra le papabili

A Milano danno ormai per scontato come il nuovo ds debba essere Tare, libero ormai da tempo e reduce da un ottimo lavoro in casa Lazio. Proprio ai tempi di Formello, però, il dirigente albanese non aveva trovato una grande sintonia con Sarri, scontrandosi spesso per quanto concerne il mercato. Le richieste del tecnico toscano sono rimaste spesso inascoltate e ora sembra davvero complicato ipotizzare che i due possano lavorare ancora insieme.

Sarri non accetterebbe una simile situazione e per questo il Milan potrebbe virare altrove, fermo restando che il futuro di Sergio Conceiçao resta assolutamente segnato. Chissà che proprio la Roma non possa usufruire di questo veto dell’ex biancoceleste per portarlo sulla propria panchina. Da Trigoria continuano a ribadire che c’è tempo prima di prendere la decisione, anche se bisognerebbe anticipare una mossa.