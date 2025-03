L’Inter tentenna, la Roma riflette: 25 milioni per il bomber | ASRL

Non solo Frattesi, nuovo intreccio di calciomercato tra nerazzurri e giallorossi per l’estate

Uniche italiane insieme a Lazio Fiorentina a rappresentare l’Italia nelle coppe europee, Inter e Roma sono destinate ad incrociare i propri passi sui sentieri del calciomercato la prossima estate. Già a gennaio i due club sono stati al centro di un vero e proprio intrigo riguardante il futuro di Davide Frattesi, grande obiettivo dei giallorossi anche per il prossimo anno. Il centrocampista a manifestato, tramite il suo agente, la volontà di lasciare Milano per trovare una continuità di impiego maggiore, ma l’ex Sassuolo non sarà l’unico nome a movimentare l’estate capitolina.

Al centro dei dialoghi tra le due dirigenze ci sarà anche il futuro di Nicola Zalewski, trasferitosi a gennaio in nerazzurro con la formula del prestito con diritto di riscatto. A parte i discorsi già impostati, Giuseppe Marotta e Piero Ausilio dovranno vedersela con i giallorossi anche per alcuni obiettivi di mercato potenzialmente condivisi da entrambe le squadre.

Calciomercato Roma, Yuri Alberto si propone in Italia

Per quanto riguarda l’attacco, nelle scorse settimane l’agente di Yuri Alberto è stato in Europa per sondare vari club del Vecchio Continente in vista di un trasferimento estivo. Il nome uscito con maggior forza in Italia è stato quell’ dell’Inter, dopo i sondaggi di Atalanta e Bologna della scorsa estate. Il Corinthians ha valutato il suo bomber circa 35 milioni di euro, ma l’impellente necessità di vendere potrebbe ridurre il Timao a più miti consigli e una cifra di 25 milioni con bonus potrebbe bastare per comprare l’attaccante.

L’Inter non è ancora convinta di affondare il colpo e, secondo quanto appreso da Asromalive.it, negli ultimi giorni anche la Roma è stata sondata da alcuni intermediari. Nei giorni scorsi, Claudio Ranieri non ha dato per scontata la permanenza di Artem Dovbyk (“intanto godiamocelo quest’anno”, le parole del mister testaccino) e in caso di partenza dell’ucraino la dirigenza romanista dovrà guardarsi attorno per reperire un nuovo centravanti. Nonostante i numeri (62 gol e 161 partite con il Corinthians) e l’età (23 anni) siano dalla sua parte, il profilo del brasiliano non convince al 100% come potenziale titolare della prossima stagione, ma viene visto più come un’alternativa valida da non escludere in toto.