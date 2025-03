Riscatto Saelemaekers: c’è un accordo segreto | ASRL

Alexis Saelemaekers è uno dei migliori giocatori della Roma da quando è arrivato Ranieri: il laterale belga ha numeri pazzeschi e ora il riscatto diventa sempre più importante

Dalla Capitale restano fiduciosi di poter trovare un accordo, soprattutto perché sembra esserci un “accordo segreto” che avvantaggerebbe i giallorossi in questo tipo di trattativa. Tutti spingono per una riconferma e anche il ragazzo si trova bene a Roma.

La stagione della Roma è da dividere assolutamente in due tronconi: una prima parte a dir poco disastrosa e una seconda da resurrezione (in tema Pasquale con l’inizio della Quaresima). De Rossi (a cui non è stato dato tempo) e Juric, non erano riusciti a portare il club dove meritava, almeno nelle zone europee, cosa che sta facendo Claudio Ranieri, che addirittura dal suo arrivo sta mantenendo una media da quarto posto.

I giallorossi hanno riscoperto alcuni giocatori chiave, finalmente in forma e con la giusta fiducia nei propri mezzi. Fin troppo facile citare Dybala, in una condizione atletica di ottimo livello, ma non si può tralasciare nemmeno uno come Saelemaekers. Essendo arrivato in Italia nel gennaio del 2020, le sue qualità sono già svelate ai più, ma con il tempo si sono affinate. L’anno scorso al Bologna ha contribuito nel migliore dei modi alla qualificazione storica in Champions e quest’anno si sta ripetendo sugli stessi livelli.

Novità positive per il riscatto di Saelemaekers: la Roma ha una cifra pattuita

Con i suoi sei gol e tre assist in sedici partite di campionato, Saelemaekers è il centrocampista più prolifico dal suo ritorno in campo a fine novembre, di tutta la Serie A. Chiaramente Claudio Ranieri, anche in qualità di futuro dirigente, vorrebbe tenerselo stretto, anche perché vista la duttilità, chiunque sia il prossimo allenatore della Roma, potrà giovarsi in una zona di campo del contributo del belga.

Proprio Ranieri aveva parlato tempo fa di un “accordo tra le parti” per quanto riguarda la trattativa per il riscatto di Saelemaekers, inserito nello scambio con Abraham negli ultimi giorni del mercato estivo. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, le parole del mister nascondo un aspetto di cui si era parlato poco fino a questo momento. Esisterebbe infatti una sorta di cifra già concordata per il riscatto (un diritto attorno ai 15-20 milioni) che la Roma può esercitare per accaparrarsi il giocatore (qualcosa del genere ci sarebbe anche per Abraham ma non sembra intenzione del Milan usufruirne).

A questo punto spetta a Ghisolfi decidere se sborsare quanto pattuito per tenere nella Capitale il classe ’99, che come confermato anche in una recente intervista, sta bene a Trigoria e non avrebbe problemi a rimanere a lungo.