Roma-Cagliari, UFFICIALE: partita posticipata

Roma-Cagliari, ufficiale: la partita è stata posticipata. Ecco la decisione nel merito del match contro gli isolani del 16 marzo

Nei giorni scorsi è venuta fuori la questione relativa alla gara di campionato tra la Roma e il Cagliari in programma il 16 marzo, domenica l’altra, alle 15.

La gara si intersecava con la Maratona di Roma, che proprio quella domenica attraverserà la Capitale. Bene, una decisione ufficiale è arrivata proprio in questi minuti. C’è lo slittamento del match.

Roma-Cagliari posticipata: quando si gioca

Per evitare che proprio il passaggio della Maratona potesse creare anche delle difficoltà a tutti i tifosi che volevano entrare allo stadio, dopo delle riunioni degli organi preposti è stato deciso, poco fa, di posticipare il match di un’ora. Quindi Roma-Cagliari si giocherà sempre lo stesso giorno, domenica 16 marzo, ma non più alle 15 come da orario programmato in precedenza ma alle 16. Insomma, uno spostamento che non cambia nulla ai tifosi, ma che sicuramente aiuterà le forze dell’ordine a gestire meglio tutte le situazioni che si creeranno, dal traffico, ovviamente, in primis, e poi all’ingresso dentro lo stadio.