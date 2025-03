Sospensione UFFICIALE: è successo di tutto, stangata choc

La presa di posizione non è tardata ad arrivare: il provvedimento scrive la parola fine sulla telenovela. Ecco tutti i dettagli

Con i vari campionati entrati nelle rispettive fase caldi, la tensione è chiaramente palpabile e sta orientando anche alcuni atteggiamenti che definire sopra le righe sarebbe solo ed esclusivamente un eufemismo. A tal proposito, mancava soltanto la presa di posizione ufficiale che formalmente si è materializzata proprio in queste ore.

A farne le spese è stato il tecnico del Lione Paulo Fonseca che, come è ormai noto a più, ha reagito in malo modo ad una decisione del direttore di gara Millot, rendendosi protagonista di un vibrante faccia a faccia che costerà carissimo all’ex allenatore di Milan e Roma. Riunitasi nelle scorse ore, la Commissione Disciplinare della Ligue 1 ha infatti deciso di sospendere prima, durante e dopo la partita l’accesso alla panchina per Fonseca che, inoltre, non potrà né recarsi negli spogliatoi degli arbitri né adempiere funzioni ufficiali. La sanzione, con effetto immediato, durerà fino al 30 novembre 2025. Ma non è finita qui.

Fino al 15 settembre 2025, la sospensione in questione sarò accompagnata dal divieto di accesso agli spogliatoi dei giocatori, al tunnel e a tutti i corridoi che conducono alle zone precedentemente menzionate. Prosegue dunque il momento no di Fonseca che, dopo essere stato esonerato dal Milan, dovrà fare i conti con il lungo stop inferto dal Lione che però non arriva come un fulmine a ciel sereno.

