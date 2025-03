Svolta lampo Milan-Juve: nuovo allenatore e colpo prenotato

Nuovo allenatore e doppio colo prenotato, Juventus già avvisata: ribaltone repentino in casa Milan. Gli ultimi aggiornamenti.

​La Serie A sta attraversando un periodo di grande fermento, con le storiche rivali Milan e Juventus al centro dell’attenzione per le loro recenti vicende sportive e societarie.​ Il Milan sta vivendo una fase critica della stagione. La recente sconfitta per 2-1 contro il Bologna, seguita dallo stesso risultato contro la Lazio, ha rappresentato una combo di duro colpo per le ambizioni dei rossoneri di rientrare tra le prime quattro del campionato.

Attualmente, il Milan occupa l’ottava posizione con 41 punti, otto in meno rispetto alla quarta classificata, la Juventus, quando mancano 12 giornate al termine del campionato. La situazione, ovviamente, ha messo sotto pressione l’allenatore Sergio Conceicao, che ha dichiarato di voler continuare a lottare per il club, nonostante le crescenti critiche e le speculazioni su un possibile avvicendamento sulla panchina rossonera.

La Juventus, dal canto suo, sembra aver ritrovato una certa stabilità in campionato. Dopo la vittoria per 1-0 contro il Cagliari, la Vecchia Signora è riuscita a imporsi lunedì sera anche contro il Verona, in parte lenendo il grande rammarico per l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano dell’Empoli.

Fabregas al Milan e doppietta dal Barcellona, Juventus avvisata: c’è anche Ferran Torres

In questo contesto di incertezza, il Milan sta valutando possibili cambiamenti per invertire la rotta. Uno dei nomi che circolano con insistenza è quello di Cesc Fabregas, ex centrocampista di Arsenal, Barcellona e Chelsea, attualmente allenatore del Como e accostato anche alla Roma. Fàbregas ha impressionato per la sua capacità di portare il Como in Serie A e mantenerlo in una posizione dignitosa nella massima serie. ​

Secondo El Nacional, se lo spagnolo dovesse approdare sulla panchina rossonera, avrebbe già individuato due possibili rinforzi provenienti dal Barcellona: Fermín López e Ferran Torres. Il primo ha già mostrato qualità nelle sue apparizioni con la prima squadra blaugrana, mentre Ferran Torres è un esterno offensivo con esperienza in Premier League e Liga. Fàbregas ritiene che entrambi i giocatori possano apportare dinamismo e creatività al Milan, elementi necessari per risollevare le sorti della squadra.

Tuttavia, il Barcellona considera Fermín López incedibile, vedendolo come una delle promesse più brillanti del vivaio catalano. La situazione di Ferran Torres è diversa: nonostante il suo talento, non è riuscito a trovare continuità al Camp Nou, e una nuova avventura potrebbe rappresentare l’opportunità per rilanciarsi.

Non casualmente, il suo nome figura da tempo su diversi dossier italiani: tra questi, oltre a quelli di un Napoli che lo aveva valutato per sostituire eventualmente Kvaratskhelia, si segnala una Juventus che da tempo è sulle sue tracce.

