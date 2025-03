Vlahovic scaricato, choc Juve: doppio bomber con 110 milioni

Vlahovic scaricato ed il momento indecifrabile della Juventus si connota di ulteriori elementi destabilizzanti. E nel frattempo il mercato lancia nuovi segnali.

Chi è in grado di formulare qualche concetto razionale riguardo la stagione della Juventus alzi la mano. Da una settimana all’altra, infatti, si passa dal pessimismo più cupo e tranciante ad un ottimismo, in non pochi casi, obiettivamente eccessivo.

Intanto, però, la Champions League continua a ferire la Juventus. L’ottavo di finale, gara di andata, tra PSV Eindhoven ed Arsenal si è conclusa con un clamoroso 1-7 in favore dei Gunners guidati da Mikel Arteta. Lo stesso PSV Eindhoven che una manciata di giorni fa ha sbattuto fuori dalla massima competizione europea la formazione guidata da Thiago Motta. È poi bastata la vittoria contro il Verona, che dà continuità al filotto vincente dei bianconeri in campionato, ad aprire nuovi, ed impensabili, scenari per la Juventus addirittura in ottica scudetto.

Vlahovic scaricato, Juve beffata, Giuntoli disperato

Nel mezzo di questo continuo saliscendi tra Inferno e Paradiso trova il suo naturale alloggio il mercato con le indiscrezioni sulla prossima Juventus che ha in mente Cristiano Giuntoli.

Le indiscrezioni sulla Juventus della prossima stagione, chissà poi se sarà sempre guidata da Thiago Motta, giungono sempre copiose. Quella arrivate da oltre Manica, però, non promettono nulla di buono. Come ci fa sapere teamtalk.com, l’Arsenal di Mikel Arteta, sempre lui, rischia di far saltare un obiettivo dichiarato della società bianconera. I Gunners sono infatti decisi a portare a Londra Benjamin Šeško, classe 2003, attaccante del RB Lipsia e della nazionale slovena. Non soddisfatti gli inglesi vorrebbe acquisire anche le prestazioni di Ollie Watkins, classe 1995, attaccante dell’Aston Villa e della nazionale inglese.

Una doppia operazione che costerebbe all’Arsenal la bella cifra di 110 milioni di euro. Una doppia operazione di mercato che lascerebbe di sasso la Juventus dal momento che lo stesso Arsenal sembrava fortemente interessato a Dusan Vlahovic. Alla luce di queste novità i programmi di Cristiano Giuntoli subirebbero un concreto stop dal momento che la cessione del centravanti serbo rappresenta il punto di partenza, tecnico ed economico, della prossima sessione di mercato della Juventus.