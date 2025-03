Addio prima di Roma-Athletic: pagano la clausola

Addio prima di Roma-Athletic, bomba da 60 milioni di euro: pagano la clausola.

Questa sera, lo Stadio Olimpico di Roma sarà il palcoscenico dell’attesissimo incontro di andata degli ottavi di finale di Europa League tra la Roma e l’Athletic Bilbao. La compagine giallorossa arriva a questo appuntamento con una striscia positiva in campionato, avendo ottenuto una vittoria per 2-1 contro il Como nell’ultima giornata.

Sotto la guida di Claudio Ranieri, Dybala e colleghi hanno mostrato una notevole crescita, sia in termini di gioco che di risultati. L’allenatore ha espresso entusiasmo per la sfida contro l’Athletic, definendola “una delle più affascinanti per chi fa questo mestiere” e sottolineando la determinazione della squadra nel voler avanzare nella competizione. ​

Dall’altra parte, l’Athletic Bilbao si presenta come un avversario ostico. La squadra basca, attualmente quarta nella Liga, ha recentemente inflitto una pesante sconfitta al Valladolid, vincendo 7-1, con una doppietta di Nico Williams. Tuttavia, nelle ultime dodici partite in tutte le competizioni, l’Athletic ha ottenuto solo quattro vittorie, evidenziando una certa discontinuità. ​

Addio Nico Williams, bomba da 60 milioni prima di Roma-Athletic: il Liverpool ‘accetta’ la clausola

Nico Williams, giovane talento dell’Athletic, è, intanto, al centro dell’attenzione non solo per le sue prestazioni sul campo, ma anche per le voci di mercato che lo riguardano. Sul suo conto, nello specifico, arrivano aggiornamenti di non poco conto proprio dalla Spagna e, nello specifico, dalle penne de El Nacional.

Il Liverpool, stando a quanto si legge, sarebbe disposto ad attivare la clausola rescissoria di 60 milioni di euro per assicurarsi le sue prestazioni, in vista di una possibile partenza di Mohamed Salah o Luis Díaz. La clausola rappresenta un fattore chiave, rendendo Williams un obiettivo accessibile per i top club europei.​

A poche ore prima del fischio di inizio, dunque, Roma-Athletic sta attirando attenzione e attese anche rispetto ad uno dei giocatori più importanti e chiacchierati del campionato spagnolo e non solo. Sempre secondo la medesima fonte, sulle tracce del campioncino basco, c’è anche il Barcellona.