Allarme Milan e Roma, sgambetto dell’ex in panchina | ESCLUSIVO

Entrambi a caccia di un nuovo allenatore, giallorossi e rossoneri sono destinati a darsi battaglia in estate

Grazie alla vittoria di domenica pomeriggio contro il Como, la Roma ha superato in classifica il Milan, sconfitto in casa dalla Lazio. La debacle di San Siro è arrivata allo scadere su un calcio di rigore molto discusso e ha reso ancora più incandescente la graticola sotto i piedi di Sergio Coneciçao. Ingaggiato solo fino al termine della stagione, l’allenatore portoghese a meno di imprese clamorose è destinato a lasciare la panchina rossonera a fine anno.

Una situazione quasi irreversibile che interferirà inevitabilmente anche con i piani giallorossi. Dopo aver risollevato le sorti della squadra con un cammino di ben undici risultati utili consecutivi, Claudio Ranieri ha ricevuto anche di recente l’invito della dirigenza e della proprietà di prolungare anche alla prossima stagione il suo terzo mandato da allenatore capitolino, ma il tecnico testaccino ha gentilmente declinato l’offerta. Ad attenderlo c’è, infatti, un ruolo da consigliere senior che sarà importante anche nella scelta del prossimo allenatore.

Nuovo allenatore Milan e Roma: le ultime su Sarri

Oltre alla suggestione Ancelotti e ai continui rumors su Allegri, Conte e Farioli, le candidature che emergono con maggiore forza nelle ultime ore sono quelle di Gian Piero Gasperini e Maurizio Sarri che, insieme a Vincenzo Montella, compongono il podio delle ipotesi più concrete secondo radio mercato. Gasp ha già da tempo lanciato segnali d’addio all’Atalanta e il suo nome è presente anche sul taccuino della Juve e del Napoli, mentre per quanto riguarda l’ex allenatore della Lazio oltre all’ipotesi giallorossa in Italia vanno tenute d’occhio le opzioni Milan e Fiorentina.

In caso di ingaggio di Paratici o Tare come nuovo direttore sportivo, tuttavia, un approdo a Milano dell’ex Napoli non sarebbe così agevole visti i rapporti non certo idilliaci con i due dirigenti. Oltre alla Serie A, tuttavia, ci sono anche delle sirene estere per lui. Secondo quanto appreso da Asromalive.it, infatti, due ex giallorossi avrebbero messo nel proprio radar Sarri. In caso di partenza di Unai Emery e Andoni Iraola, infatti, Monchi e Thiago Pinto hanno individuato proprio nel tecnico 66enne una delle prime scelte per la panchina dell’Aston Villa e del Bournemouth.