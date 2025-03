Bomba Friedkin, ritorno choc: è il beniamino dei tifosi

Per i Friedkin, in attesa del match di questa sera della loro Roma contro l’Athletic Bilbao, è arrivata una notizia importante.

Dopo aver ottenuto contro il Como la quarta vittoria consecutiva in campionato, di fatto, la Roma ha di fronte a sé un match che può cambiare l’intero prosieguo della stagione. I giallorossi, infatti, giocheranno questa sera l’andata dell’ottavo di finale di Europa League contro l’Athletic Bilbao.

La Roma, di fatto, avrà di fronte a sé una delle squadre favorite alla vittoria finale della seconda competizione europea per club. Lo stesso Claudio Ranieri, esattamente nella conferenza di stampa di presentazione della sfida, ha ribadito la forza dell’Athletic Bilbao: “Dovremo stare attenti, in attacco hanno davanti qualità”.

Il compito della Roma di questa sera, ovviamente, non sarà affatto facile, ma comunque c’è tantissima fiducia nei confronti della squadra di Claudio Ranieri. Tuttavia, in attesa della gara di questa sera contro l’Athletic Bilbao, per i Friedkin è arrivata una notizia davvero importante.

L’Everton dei Friedkin potrebbe riprendere Richarlison: i dettagli

Secondo quanto riportato dal media inglese ‘TBR Football’, infatti, l’Everton potrebbe prendere un vecchio beniamino dei suoi tifosi: Richarlison. Quest’ultimo lasciò i ‘Toffees’ nel 2018 per andare al Tottenham, dove ha segnato 18 gol in 80 partite giocate.

L’Everton, visto che Dominic Calvert-Lewin andrà via la prossima estate da parametro zero, sta cercando un nuovo attaccante da regalare a David Moyes. Anche Richarlison gradirebbe tantissimo un suo ritorno nei ‘Toffees’, visto che l’amore con il Tottenham non è mai sbocciato del tutto.

Anche i dirigenti degli ‘Spurs’ sarebbero disposti a cedere il giocatore brasiliano, visto l’estate scorsa lo stavano cedendo ad una squadra della Saudi Pro League. Lo stesso Richarlison, considerando il Mondiale dell’anno prossimo, vorrebbe andare in una squadra che gli possa garantire la titolarità.